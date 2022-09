Halle Bailey es la nueva elegida de Disney para la live action de 'La Sirenita'.

Disney está de fiesta porque se cumplen dos años desde que estrenó su plataforma de streaming, Disney Plus y a su vez porque Walt Disney World cumple 100 años de Magia. Frente a ello dio a conocer las próximas live actions y películas clásicas que tendrán un nuevo capítulo en sus historias: Hércules, Desencantada, Peter Pan y Wendy, Abracadabra 2 y Pinocho, son sólo algunas que se pueden observar en el catálogo de redes difundido por la compañía.

Hace poco se dio a conocer el trailer oficial de 'La Sirenita', es que Ariel tendrá su paso hacia el mundo real sin olvidar el toque de fantasía característico y quién tendrá ese importante rol será Halle Bailey.

Fuente: Imagen / Captura - Disney

Halle Balley en 'The little Mermaid" (nombre original de la película)

¿Quién es Halle Bailey?

Su nombre completo es Halle Lynn Bailey con apenas 22 años, la estadounidense a incursionado en el mundo de la actuación, el canto y trabajado como compositora junto a su hermana mayor Chloe Bailey. Ambas han armado un dueto como equipo y en el 2018 les valió el reconocimiento al estar nominadas a cinco premios grammys.

Fuente: Imagen / Getty Images - Kevin Winter

Chloe y Halle en los Grammys

La actriz ha trabajado en numerosos proyectos audiovisuales como pequeñas participaciones especial en: Let it shine (2016), cameo en el video de Beyonce "Lemonade" (2016), Austin & Ally, El Show de Kelly Clarkson (2020), entre otros.

Perseverancia y constancia

Sucede que el 12 de julio del año pasado Halle se refirió a todo el sacrificio que tuvo que hacer para quedarse con el papel de Ariel y en medio de un posteo de pose de sirena dio cuenta de ello.

"Y así de fácil, eso es todo. Después de una audición para esta película cuando tenia 18 años, a punto de cumplir 19, y ahora terminando de filmar a través de una pandemia cuando cumplí 21... finalmente. Lo hemos conseguido, me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor", empezó diciendo en su descripción.

A su vez explicó lo mucho que le ha costado: "Ha sido la experiencia más difícil estar lejos de todo y de todos los que he conocido, sentir dudas de uno mismo / soledad, pero también sentir tanta libertad y perseverancia como he llegado al final. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser.

Y aprovechó para elogiar a sus pared: "Estoy tan agradecida de tener a gente tan encantadora y talentosa en el elenco como @johanhauerking que será mi amigo por vidas infinitas, @jacobtremblay de quien estoy tan orgullosa y leyendas como @batdenmantartic @melissamccarthy @awkwafina que son maestros de manualidades acogedores y abiertos... así como el resto de hermoso elenco y equipo".

"No puedo esperar a que el tiempo se acelere para que todos puedan ver esta película porque fue hecha con mucho amor (más sangre sudor y lágrimas)", cerró su discurso en Instagram.

El trailer oficial de La Sirenita que se inspira en la original de 1989 muestra a Ariel (Hailey) cantando el clásico tema de la película 'Part of your world', bajo el mar. Aún no se sabe más que lo que aquí te traemos pues está estipulado que su estreno será en el 2023 aunque aún no tiene fecha de salida.

En una entrevista para el revista magazine Vogue el director explicó el motivo de su elección por Halle: "Ella posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una gloriosa vos para cantar", expresó Rob Marshall.

El elenco restante lo completan: Daveed Diggs, Lin Manuel Miranda, Javier Bardem (Haciendo del papá de La Sirenita, Tritón), Jessica Alexander, Lorena Andrea, Emily Coates, Noma Dumezweni, Jude Akuwudike, Russell Balogh y Adrián Christopher.