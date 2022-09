El motivo por el que varias estrellas de Euphoria fueron canceladas en las redes

Recientemente, se confirmó que la actriz Barbie Ferreira, que interpreta a Katherine Hernández, dejaría la serie de “Euphoria”. Tras muchas especulaciones sobre el futuro de la producción de HBO Max, varios integrantes del elenco fueron cancelados en las redes sociales. Te contamos los motivos en común.

Todo comenzó debido a que los internautas se percataron de algunas situaciones dentro del elenco de Euphoria. Al parecer, entre todas las estrellas de su elenco, la primera en ser cancelada fue la actriz Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard en la serie.

Parece que fue acusada de racista debido a que su padre apoya al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Todo se habría iniciado tras la ideología conservadora, que se vio evidenciada según una foto que publicó en sus redes por el cumpleaños de su madre.

A su vez, no fue la única. También le habrían cancelado las redes sociales a Barbie Ferreira. Los mismos fans de Euphoria recordaron que, tiempo atrás, cuando no era actriz y famosa, hizo comentarios racistas.

Tampoco se salvó la actriz Hunter Shafer, quien interpreta a Jules Vaughn. Presuntamente, le habría dado un “me gusta” y hasta habría comentado un post en donde se culpaba a las personas no binarias de la discriminación que viven las personas trans.

Todas ellas fueron casualmente las estrellas de Euphoria que fueron canceladas en las redes sociales. Por su parte, ante esta situación, la actriz Sydney no se quiso quedar callada y compartió un post en su cuenta de Instagram señalando que no podía creer que la “cancelaban” por una inocente imagen junto a su familia.

Algunas de las estrellas de Euphoria que fueron canceladas en las redes sociales.

Además, también mencionó que no podía creer que la politizarían cuando ella simplemente se limitó a compartir un momento junto a sus seres queridos. Mientras tanto, como era de esperarse, estuvieron quienes la defendieron ante las acusaciones asegurando que ella no tiene la culpa de que su familia sea conservadora y apoyen a Donald Trump.

Zendaya se salvó

Entre varias reacciones y comentarios, uno de ellos fue: “Lo de Sydney no tiene sentido, ella no representa a su familia” y otros “Imagina que me cancelen por las ideologías de mi familia, chale”, “Si canceláramos a las personas por las ideologías de sus familias, pues camceladísimo en mundo entero”.

Asimismo, cabe señalar que, al menos hasta el momento, las únicas del elenco de “Euphoria” que se han salvado de que les cancelen en las redes sociales han sido Zendaya (Rue Bennet), Maude Apatow (Lexi Howard) y Alexa Demie (Madeleine Pérez).

¿Qué opinas al respecto?