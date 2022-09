Descubre cómo preparar unos deliciosos buñuelos de queso

Disfrutar de unos fantásticos buñuelos es algo muy clásico para las familias latinoamericanas. Existen muchísimas formas de interpretar este delicioso platillo ya que literalmente puede hacerse con cualquier ingrediente. Aunque el más clásico y el original sea un bocadillo dulce, hoy te enseñaremos una deliciosa receta para prepararlos con queso.

Utilizaremos queso gruyere ya que es un queso con mucho sabor que no se perderá en la fritura de la masa. Igualmente, puedes utilizar el queso que más te guste. Sólo te recomendamos no utilizar uno demasiado suave para que no puedas distinguir su sabor. Recuerda que puedes añadir tu toque personal a través de diferentes condimentos, disfruta esta receta de buñuelos.





Buñuelos

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

70 gramos de Queso gruyere

50 mililitros de Leche

40 mililitros de Agua

65 gramos de Harina

1 pizca de Sal

2 unidades de Huevo

40 gramos de Mantequilla

Buñuelos

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

En una olla calentamos la leche, el agua y la mantequilla.

Cuando empiece a hervir, agregamos la harina y formamos una masa. Ve revolviendo poco a poco para que no se formen grumos.

Retiramos del fuego, incorporamos un huevo, mezclamos bien y dejamos enfriar.

Mientras, precalentamos el horno a 225 ºC y rallamos el queso.

Una vez fría la masa, le añadimos el otro huevo y 3/4 partes del queso gruyere rallado.

Continuamos nuestros buñuelos de queso gruyere haciendo bolitas con la masa (con la ayuda de dos cucharas) y colocándolas sobre una bandeja de horno con papel de hornear.

Cubrimos los buñuelos con el queso restante y metemos al horno a 225 ºC durante 15 minutos. Veremos como los buñuelos empiezan a dorarse.