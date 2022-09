Luciendo un vestido de cola, Kim Kardashian deslumbra a todos con su belleza

Kim Kardashian, la empresaria millonaria y protagonista del show "Keeping Up With The Kardashians", compartió en sus redes sociales una foto que causó furor entre sus seguidores. Su participación en la campaña de la marca de lujo Balenciaga, la llevó a mostrar a sus fanáticos un impresionante vestido. Esta pieza pertenece a la colección de invierno que fue lanzada el día de ayer, con la empresaria como protagonista.

Kim Kardashian modelando en la campaña de Balenciaga. Imagen extraída de Instagram

Tal como parece Kim logró consolidar su relación con Balenciaga a lo largo de este año. Es por eso que ayer la marca promocionó su nueva colección de la mano de ella. En la fotografía se puede ver la figura característica de la modelo, luciendo un imponente vestido Swimsuit de color azul mate. Esta pieza además posee una abertura en la espalda con doble gancho en la parte posterior y en el cuello. Asimismo, tiene un cuello redondo y mangas largas con guantes. Para complementar el look lleva puestas unas gafas de sol Skin Cat de nylon orgánico inyectado, con un bolso de mano Hourglass de color negro.

Kim Kardashian modelando en la campaña de Balenciaga. Imagen extraída de Instagram

En esta campaña se amplió el tema que mostraron en las presentaciones anteriores de Balenciaga. Para el desfile Prêt-à-Porter de otoño de 2022 las modelos lucieron los atuendos de la marca caminando en medio de una tormenta de nieve simulada. En esta última edición Kardashian sale expuesta como la reina del invierno en un ambiente de hielo marino y una tormenta eléctrica. Asimismo, en otra de las fotos que compartió la mediática se la ve en un bosque repleto de nieve usando un llamativo vestido con estampa de flores en azul y amarillo. Esta pieza de diseñador tiene una falda en la parte frontal y un pantalón corto de ciclismo en la parte posterior, complementando con guantes y botas de la misma gama.

Alexa Demie modelando para la campaña de Balenciaga. Imagen extraída de Instagram.

Por otra parte otros de los modelos para esta campaña fueron Alexa Demie, actriz de "Euphoria", Big Matthew, Kim Yeon-koung y Khadim Sock. Todos lograron transmitir la esencia de la marca usando los modelos más escandalosos de la temporada. Asimismo, todas las imágenes de la campaña fueron tomadas por Daniel Roché, que se inspiró en el cambio climático. Por esta razón en las fotografías se trata de transmitir temperaturas heladas, climas extremos y ambientes mega desérticos.