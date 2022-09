Louis Tomlinson se confiesa en su nueva canción "Bigger than me"

Louis Tomlinson el ex One Direction en medio del furor por la salida de su segundo álbum de estudio "Faith in the future" del que previamente te hemos contado finamente sacó en las plataformas digitales "Bigger than me" un sencillo súper autoreferencial y que pone en reflexión todo lo que le ha costado llegar a dónde está y mismo como logró sortear los prejuicios de otros.

Portada del nuevo single de Louis Tomlison "Bigger than me". La canción será parte del álbum "Faith in love".

Sucede que la canción desde su salida continúa siendo tendencia, los Louies andan como locos apoyando a Louis en esta versión si se quiere más volviendo al pop de sus comienzos pero con mensajes claros que deja en su letra vinculados a heridas sentimentales.

El artista aprovechó su cuenta de Twitter para anunciar que su primer tema "Bigger than me" del nuevo álbum de Faith in love" se podrá ver mañana por la tarde en su canal de Youtube. Ahora bien el avance ya cuenta con más de 56 mil reproducciones en menos de 5 horas.

¿Quienes son los artistas que colaboran en este nuevo disco?

Rob Harvey, Dan Grech (The Killers), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross y Theo Hutchcraft.

Lo cierto es que el estreno estaba estipulado para hoy y se corrió para el día de mañana mientras tanto aquí les compartimos el momento exacto en el que Louis Tomlinson (fiel a su trabajo) ha armado los horarios de cada uno de los países en que los fanáticos podían escuchar su nuevo single

Por lo pronto Louis Tomlinson ya anunció que su disco "Faith in love" saldrá el 11 de septiembre.

¡A AGENDAR!