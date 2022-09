Ana de Armas será la protagonista de una película que fue clasificada para adultos

Dentro de algunos días se estrenará en el Festival de Cine de Venecia la película "Blonde" que cuenta la vida de Marilyn Monroe, interpretada, nada más y nada menos que, por Ana de Armas. Sin embargo, recientemente sus protagonistas quedaron muy sorprendidos cuando el film obtuvo una inesperada clasificación. Debido a su alto contenido para adultos, se convirtió en la primer película de Netflix en recibir la clasificación más alta de la Motion Picture Association de Estados Unidos.

Según este organismo que regula el cine, la película contiene cierto contenido inadecuado y por lo tanto no la recomienda para menores de 17. La mayoría de las familias considerarían este film muy inapropiado para sus hijos menores, es por esto que recibió una clasificación NC-17.

Ana de Armas, interpretando a Marilyn Monroe. Gentileza: Infobae

Esta decisión generó bastantes controversias y sorpresas por parte del elenco. Ana de Armas, la flamante protagonista, se expresó atónita por esta drástica medida y no dudó en contar su opinión a "L'Officiel". La actriz declaró que no está de acuerdo con la decisión que tomaron y por eso plantea que no es tan explícita como otros films. Expresó: "Te puedo contar una serie de programas o películas que son mucho más explícitos y con mucho más contenido para adultos que Blonde".

Asimismo recalcó que esta historia necesitaba exponer todos los detalles de la vida de Marilyn que la llevaron a terminar del modo en que lo hizo. Pero, para poder explicar todo necesitaban mostrar un panorama amplio y, a su vez, llegar a lugares incómodos. Andrew Dominik, el director, ya sabía de antemano que esta película iba a ofender a todos. Mientras que Adrien Brody, que interpreta al esposo de Monroe, el dramaturgo Arthur Miller, estuvo de acuerdo con quien dirige y afirmó que cuando se estrene generará mucha controversia.

En una entrevista para "Screen Daily" Brody expresó que es un film bastante exigente. Por otro lado, declaró contundente: "Si a la audiencia no le gusta, ese es problema de la audiencia. La película no se postula para un cargo público". Por su lado, Joyce Carol Oates, la dramaturga que escribió la novela en la cual se inspiró la película quedó encantada con la adaptación. Ella contó que el director de la película logró retratar muy bien la experiencia y la vida de Norma Jeane Baker, nombre real de Marilyn. Y lo más importante es que lo hizo desde la perspectiva de la mujer, en lugar de verla desde afuera, a partir de una mirada masculina de lo femenino.

Ana de Armas, interpretando a Marilyn Monroe. Imagen de archivo

El publico podrá dar su opinión sobre la película recién el 8 de septiembre cuando se estrene en el Festival de Venecia. Sin embargo, los cinéfilos de todo el mundo tendrán que esperar un poco más para sacar sus conclusiones. Esto se debe a que el lanzamiento de "Blonde" en la plataforma de Netflix no será hasta el 28 del mismo mes.