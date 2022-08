5 ejercicios para entrenar en casa sin ir al gimnasio

Si no tienes tiempo de ir al gimnasio y ese es tu principal motivo para no hacer una actividad física, esta nota sobre los mejores ejercicios que podés hacer para entrenar en tu casa te activará.

Ponerse en forma sin moverse del hogar es posible. Y no hay obstáculos ni excusas para entrenar si lo único que hay que hacer para dedicar este momento al ejercicio que sabemos que nos hace tan bien es ropa cómoda, motivación, compromiso, disciplina ¡y a entrenar en el dormitorio, la sala de estar, el balcón, la terraza o el jardín!

5 ejercicios sencillos y efectivos para entrenar en casa sin ir al gimnasio

Si vas a entrenar a solas en tu casa, es importante tener en cuenta que los ejercicios que hagas deben trabajar un grupo muscular diferente para asegurarte una rutina completa y que que todos los músculos trabajen.

Motivación y compromiso son clave para poner en movimiento el cuerpo sin salir de casa. - Foto: Unsplash.

Antes de comenzar con el plan de entrenamiento en casa, recuerda calentar para preparar el cuerpo y evitar lesiones. Y una vez listos, ten en cuenta que debes hacer al menos 10 repeticiones de cada movimiento. La cantidad depende de tu estado físico general. Y si eres principiante, comenzá con 3 vueltas por ejercicio. Lo mejor es hacer esta rutina “fullbody” todos los días.

1.Sentadillas. Es el ejercicio ideal para para trabajar las piernas porque movilizan varios músculos al mismo tiempo y sus beneficios son múltiples: desarrollan la resistencia y flexibilidad, fortalecen los huesos y queman calorías. Similar a las sentadillas, son los desplantes, para trabajar piernas y glúteos. Se realizan dividiendo tu squat para hacerlo con una sola pierna. Y puedes aumentar el esfuerzo agregando mancuernas o dando saltos.

2. Lagartijas. Es un ejercicio completo para trabajar brazos, hombros, espalda y abdomen que, entre otros resultados, mejora la postura y estimula el metabolismo.

3.Burpees. Es la estrella de una rutina de cardio y resistencia que ponen en guardia y acción a muchos músculos del cuerpo simultaneamente. Ideal para quemar grasas y calorías.

4.Saltar la cuerda. El juego de la infancia puede ser el más sencillo y efectivo complemento del gimnasio en casa. Al usarla garantizamos una intensa rutina cardio que también contribuye a mejorar la coordinación y resistencia.

5. Plancha. Es un entrenamiento esencial y con muchas variantes óptimo para fortalecer el core y marcar abdominales. Además, también hace trabajar los hombros.

La cantidad de vueltas por cada ejercicio depende de la condición física de cada uno. - Foto: Pixabay.

Los beneficios (y el desafío) de entrenar en casa

Entrenar en casa fue tendencia en 2020, durante el confinamiento por la pandemia del covid-19, cuando era imposible asistir a gimnasios o plazas para hacer ejercicios.

Y quedó instalado como una modalidad práctica y efectiva para evitar el sedentarismo y como actividad anti estrés. Durante la cuarentena fueron muchos los “fitness vloggers” mexicanos que se convirtieron en personal trainners de millones de usuarios a través de las redes sociales.

Los ex futbolistas mexicanos Rodrigo Garduño y Rodrigo de Ovando fueron “los reyes del fitness” durante la cuarentena de 2020. - Foto: Instagram.

Entre ellos, los ex jugadores de futbol Rodrigo Garduño y Rodrigo de Ovando se consagraron como los reyes del fitness más elegidos por los famosos en México. “Somos old style, no somos de redes, no somos de dar clases en internet, no sabíamos utilizar Instagram, ni YouTube. Pero nos vimos en la necesidad de reinventarnos”, contaron en una entrevista. Y de eso se trata entrenar en casa: de salir de la zona de confort sin salir de casa, y entrenar.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Y consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.