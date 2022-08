The Big Bang Theory ya no está más en el catálogo de Amazon Prime Video. Sin embargo, no es un 'adiós' definitivo de la serie en streaming, sino que su salida le dio el espacio a otra plataforma. De este modo, los fanáticos, que no son pocos, podrán seguir disfrutando de toda la serie completa.

La icónica serie The Big Bang Theory le contó al mundo las andanzas de Sheldon, Amy, Leonard, Penny, Raj, Howard y Bernadette. Un grupo de amigos nerds que tenían grandes aciertos mientras sus vidas trascurrían como amigos, científicos y otras personas que se iban cruzando en el camino.

La serie se convirtió en un auténtico fenómeno desde que se lanzó a partir del año 2007 hasta su última temporada en 2019, que entristeció mucho a sus fanáticos. Nadie se lo esperaba, pero las aventuras tuvieron un fin, aunque las risas no terminan, porque se pueden ver una y otra vez. Así lo dice su sinopsis:

"Esta exitosa serie, que cruza las barreras de la ciencia y la comedia, sigue a dos mejores amigos que podrían explicarte todo sobre física cuántica, pero cuando se trata del mundo real, se pierden en el cosmos".

La química que existió entre los actores y actrices fue clave en el éxito de la serie. Cualquier interacción que tenían entre los personajes desbordaba naturalidad y eso, sin duda, es clave en cualquier comedia.

The Big Bang Theory ha sido y siendo un caramelo para cualquier plataforma de streaming. Incluso, este tipo de series son de las que dejan millonadas por sus derechos de emisión. La primera alternativa online en castellano era en Amazon Prime hasta que finalizó.

Dónde ver la serie The Big Bang Theory completa

The Big Bang Theory se puede ver completa en streaming en México y en Latinoamérica mediante la plataforma HBO Max y también en HBO España.

"EL recuerdo de un capítulo emblemático de la serie The Big Bang Theory.

Por último, también se puede ver en AtresPlayer Premium online en español, que también dispone de todas las temporadas para ver cuándo y donde quieras. Eso sí, para quienes echan de menos ver los capítulos con los bloques de anuncios de 7 minutos, la serie se sigue emitiendo en abierto en Neox.

A ti ¿Qué es lo que más te gusta de esta serie?