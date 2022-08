Disfruta de unas clásicas empanadas argentinas de jamón y queso

Descubre cómo preparar la versión arentina de un clásico platillo lationamericano con nuestra receta. Une todo el sabor del mejor fiambre con el más delicioso maíz para lograr un relleno sabroso y contundente. Disfruta de una receta muy fácil de preparar que podrás tener lista en pocos minutos y que no lleva demasiados pasos. Pon manos a la obra y aprénde cómo preparar empanadas.

Las empanadas pueden cocinarse de diferentes maneras, en este caso elegiremos cocinarlas al horno para que el tenor graso de las mismas no sea tan alto y no absorba tanto aceite en su preparación. Recuerda que es importante condimentar bien el relleno para que todo el sabor de tus empanadas esté concentrado. No pierdas más tiempo y disfruta este delicioso platillo.

empanadas

ph: shutterstock

Ingredientes:

6 tapas de empanadas

200 grs de jamón cocido

200 grs de queso barra

2 choclos

2 huevos

Aceite

empanadas

Procedimiento:

Para comenzar, pon a hervir agua y cocina el huevo por 9 minutos. Luego pélalo, pícalo en pequeños pedazos y reserva.

Pica en pequeños pedazos el jamón y el queso.

Hierve los choclos y luego desgránalos.

Mezcla todo e integra bien.

Agarra una tapa de empanada, moja levemente los bordes de la tapa y dóblala por el extremo izquierdo cómo hasta la mitad.

Rellena la tapa con cuidado para poder cerrarla. Cierra juntando todos los extremos de la masa. Luego dobla los extremos hacia dentro para sellar la masa haciendo un repulgue.

Bate el otro huevo, pon las empanadas en una placa para horno con aceite, pincela con el huevo las empanadas y hornéalas hasta que estén doradas a 180 grados.

