Aprende a preparar un budín de pan y reutiliza el pan viejo

Hoy en día existe una cultura gastronómica que insta a no desperdiciar innecesariamente comidas ni recursos. Es por eso que este tipo de recetas que reciclan ingredientes son muy prácticas para no desperdiciar comida, por más que esté un poco vieja. El ingrediente principal del budín de pan es pan viejo, así que si tienes un poco de pan a punto de tirarlo, no lo hagas y aprovecha esta receta.

Preparar el budín de pan clásico es muy fácil. Se prepara con pan, leche, azúcar y huevo aunque puedes agregarle ciertos elementos como pasas de uva para darle más sabor o un toque diferente al final de la preparación. No olvides añadir ralladura de limón ya que será el ingrediente que añada perfume y sabor a tu preparación. Pon manos a la obra y disfruta esta receta.

budín de pan

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

1 taza de Leche (240 mililitros)

100 gramos de Azúcar (½ taza)

1 Huevo

1 trozo de Pan del día anterior

Esencia de vainilla

½ Limón (ralladura)

budín de pan

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Primero mezcla la leche con el pan.

Luego agrega el huevo y la mitad del azúcar y mezcla bien.

Agregar la esencia de vainilla y la ralladura del limón y volver a mezclar.

Colocar el budín de pan en un molde previamente enharinado y hornear por 35 minutos a 120ºC hasta que esté completamente duro.

¡Recibe en tu email las mejores recetas de la semana y sorprende a todos con los platos más ricos! Suscribete a nuestro newsletter desde aquí