Winona Ryder fue arrestada en 2001 por esta razón

La actriz estadounidense, Winona Ryder, tiene 50 años y recordamos uno de los momentos más oscuros de su vida. La vez que fue arrestada y cómo, gracias a su talento, logró volver a la cima de su carrera. Tras ser detenida por la policía en Los Ángeles en diciembre de 2001, resurgió como nadie se lo esperaba.

Fue un hecho que generó mucha polémica. Siendo una actriz de renombre, Winona Ryder había sido arrestada por robar ropa y otros accesorios valorizados en 4.700 dólares. Fueron las cámaras de seguridad de la exclusiva tienda de Saks Fifth Avenue que la delataron.

Sin dudas, este evento marcó su carrera y su vida. Fue un antes y un después que, lamentablemente, no pudo pasar inadvertido, por el contrario, durante mucho tiempo fue la comidilla del mundo del espectáculo. Incluso, después del robo, la actriz pasó de ser una de las artistas mejores pagadas de Hollywood a desaparecer por completo de la vida pública.

Winona Ryder: arrestada por robar

Aunque no llegó a ir a prisión, fue arrestada en 2001 por robar. Sin embargo, al año, precisamente en diciembre de 2002, la estrella de “Stranger Things” fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Asimismo, tuvo que pagar 3700 dólares de multa y 6355 dólares de todo lo que había robado.

Ella misma, en una oportunidad, salió a hablar sobre lo sucedido y contó: “La atención mediática que recibí me avergonzó muchísimo. Yo preferí no decir ni una palabra al respecto. No publiqué un comunicado No hice absolutamente nada. Simplemente esperé a que la gente lo olvidase”.

Silencio, trabajo comunitario y apoyo familiar

Winona Ryder trató de mantenerse en silencio y dejar pasar el polémico hecho. Vale recordar que, además del pago de las multas, se tuvo que someter a diferentes terapias relacionas a la cleptomanía y hasta cumplió 480 horas de trabajo comunitario a las que fue condenada. También, se entregó al servicio en el Centro Médico City of Hope de Los Ángeles.

La actriz estadounidense eligió cumplir con sus trabajos comunitarios en un centro de niños ciegos y en otro donde, hasta el día de hoy, ayuda a enfermos de VIH. Fue recién en agosto de 2007 que conversó con la revista Vogue y confesó:

“Si hubiese hecho daño físico a alguien hubiese sido algo totalmente diferente”. En la misma línea, declaró al medio estadounidense que, después de haber sido arrestada y cumplir con sus tareas, se trasladó a San Francisco para vivir cerca de sus padres y tomar la decisión “consciente de no trabajar”.

Winona Ryder fue muy apoyada por su familia en todo momento y ninguno de sus miembros se enfadó con ella por lo ocurrido. Incluso, contó que “prácticamente” no ha vuelto a tomar pastillas desde entonces. Cuando Winona Ryder fue arrestada por robar

Talentosa: volvió a la cima de Hollywood

Gracias a su talento indiscutible, unos años después, en el 2016, volvió a hablar sobre el momento que fue arrestada y lo hizo con la revista Porter.

“A nivel psicológico, creo que debía estar en un momento en el que lo único que quería era parar. No me voy a meter en detalles sobre lo qué pasó, pero no fue lo que la gente piensa. ¡Y tampoco fue el robo del siglo! Pero me permitió tener tiempo para saber qué era lo que realmente necesitaba, volví a San Francisco y me dediqué a cosas que... digamos que tenía otros intereses”.

Muchos de sus colegas le sugerían que no se alejara del trabajo, porque es lo que la salvaría. Así es que la actriz decidió regresar al cine en el 2007 con varios proyectos como en las películas “The Ten”, “Sex and Death 101”, “The Last Word” y el éxito de "Stranger Things".

Winona Ryder ya tiene 50 años y una vida de ascenso, caída y resurgimiento de un ícono de los 90. ¿Cuál es el personaje de todos sus trabajos que más te ha gustado?