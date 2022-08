¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres sociable

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo y hay para todos los gustos. Exponen asombrosos resultados que encantan a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que, de una forma muy sencilla, te permitirá saber más acerca de tu persona.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo vea. Allí estarán todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Foco: eres una persona extremadamente sociable. Te caracterizas por ser muy extrovertido y amas hacer amigos nuevos. Tienes mucha facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y no le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti. Sobresales por tu autenticidad. Eres muy amable con todo el que se cruza en tu vida y eres el mejor dando consejos. Quienes te rodean recurren a ti para que los orientes a tomar decisiones. Detestas la hipocresía y siempre vas al frente sin importar las consecuencias.

Los test de personalidad siguen sorprendiendo en las redes / istockphoto

Mano: eres alguien que no se conforma con facilidad. Adoras las aventuras y siempre buscas poner a prueba tus habilidades. La zona de confort no es para ti. Si algo no te gusta, te llamas al silencio y te retiras sin dar muchas explicaciones. Consideras que la vida es muy fugaz para hacerte problemas por asuntos sin mucho sentido. Vives tus días como si no existiera un mañana y nunca tienes un no como respuesta. No sueles guardar rencor y perdonas a quienes te hacen daño.