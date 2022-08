Tiktokers revelan cómo Cristian Castro coqueteaba con sus hermanas y amigas

Cristian Castro ha estado en boca de todos luego de que mostrara extravagantes cambios de look en el programa argentino “Canta Conmigo Ahora”. Rápidamente, las redes se vieron colmadas de memes y parodias al cantante mexicano por los colores con los que pintó su cabello, que iban del amarillo y verde al morado. No obstante, el hijo de Verónica Castro se tomó con humor las ocurrencias del público y no dudó en compartirlas.

En una reciente entrevista para el programa Telenoche, el intérprete de “Azul” dijo que busca divertirse con esos cambios de look. “Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, declaró Cristian Castro.

Ahora, el también actor mexicano ha sido motivo de debate luego de que diversos usuarios de Twitter y Tik Tok revelaran que Cristian estuvo coqueteando con diferentes mujeres por Instagram y Whatsapp.

Tiktokers revelan cómo coqueteaba Cristian Castro por Instagram

Hace unos días, el intérprete de “Por amarte así” fue tendencia en la plataforma de videos TikTok, luego de que Caro Ceballos, una usuaria de esa red asegurara que el Gallito Feliz intercambió mensajes con su hermana, tiempo atrás. Aparentemente, el cantante le envió muchos mensajes a la chica radicada en Argentina, por lo que Caro pudo ser la mismísima “cuñada de Cristian Castro”. “POV: Tu cuñado pudo haber sido el mismísimo Cristian Castro”, escribió la tiktoker en la descripción del clip.

En el video que se hizo viral, la joven mostró que el artista fue el primero en hablarle a su hermana, de forma cariñosa, ofreciéndole viajar hacia la ciudad en la que se encontraba en ese momento, concretamente en Nevada, Estados Unidos. Por lo que se ve, Cristian le respondió una historia colocando: “Luli?”, a lo que la joven puso: “Síii, dónde estás?”. Luego, Castro escribió: “Las Vegas , y tú?”, “Buenos Aires, ¿cuándo vienes?”. “Hasta noviembre, creo. Tienes visa para USA?”, preguntó aparentemente el cantante.

Es más, el hijo de la actriz Verónica Castro propuso sacarle pasaje para que la joven fuera a visitarlo: “Vivo en Los Ángeles, y vivo en Las Vegas también… Yo te saco el pasaje, muy lindo acá te muestro”. Posteriormente, la charla siguió por Whatsapp donde el cantante supuestamente le mandaba mensajes tiernos: “Hola mi amor. Acá mejor. Te extrañé”.

De inmediato llegaron miles de reacciones por parte de otros usuarios que aseguraron tener conocidas a las que les pasó lo mismo: “Qué raro, hace unos años a una amiga también le escribió, yo vi los mensajes".