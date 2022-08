Camila Rojas se refirió a la tercera temporada de Pasión de Gavilanes

Casi 20 años después, llegó la segunda temporada de Pasión de Gavilanes a la pantalla chica. A comienzos de este año se lanzó en Telemundo y desde hace pocas semanas atrás, ya está disponible en Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo.

Pasión de Gavilanes

Como era de esperar, y después de tantos años, nuevos talentos se sumaron al elenco conformado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista. Una de las que apareció en esta secuela fue Camila Rojas, la hermosa actriz colombiana que se puso en la piel de Muriel Caballero, la hija de Rosario Montes (Zharick León).

Debido al final abierto de la telenovela, muchos especulan sobre la posibilidad de una tercera temporada. Sobre este tema Rojas habló y esto fue lo que dijo. "No lo sabemos. La primera quedó ahí y después de 20 años regresó. Sin embargo, la trama creo que tiene un final abierto y hay personajes e historias que se pueden crear", indicó en diálogo con Cosmopolitan.

Si bien reconoció que la decisión de una nueva temporada no depende de los actores, señaló: "No está en nuestras manos, pero no dudaría en hacerla".

Camila Rojas le dio vida a Muriel Caballero en Pasión de Gavilanes 2

Y sobre su personaje, en otra entrevista, expresó: "Muriel es una niña que creció sola, sin mucho afecto, que fue criada más por otras personas que por sus verdaderos padres porque su papá es un hombre muy adinerado que se centra en otras cosas y su mamá es una mujer desbordada también en sus gustos personales".

"Entonces ella busca el verdadero amor y sueña con encontrarlo. Sueña con encontrar un lugar lleno de paz, armonioso, tranquilo, sin batallas, sin peleas y es una mujer revolucionaria porque lucha por sus objetivos, por lo que le gusta, por la justicia, pero no es perfecta y tiene errores como todo ser humano", añadió.