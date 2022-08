Yolanda Andrade responde sobre el bullying que ha sufrido

Yolanda Andrade, la actriz y conductora mexicana vuelve a ser noticia una vez más por sus dichos en la alfombra roja que se realizó previamente en motivo de homenajeará a la ex senadora de la Unión de México, Silvia Pinal en el Palacio de bellas Artes.

Allí aprovechó la ola de preguntas para responder por la campañía que ha hecho con Thalia respecto de parar el bullying, con quién se la ha vinculado sentimentalmente en el 2021 además de surgir rumores de romance con Verónica Castro.

Fuente: Imagen / Minuto México

fuente: Imagen / Primera vuelta noticias

Lo cierto es que Yolanda ha hablado sobre las críticas a su persona y esto dijo: "El bullying no es un juego, es una campaña que yo tengo con Thalia, y queda muy claro que el bullying no es juego, por primera vez se saca se mete la bandera y me llaman de todo. Si me dices lesbiana no me voy a ofender porque tengo en claro que lo soy, le expreso a los paparazzis allí presentes.

Además sumó que para ella personas que hablan con ciertas expresiones despectivas 'No han sido educadas correctamente' . La educación empieza por casa y no andar poniendo etiquetas".

La campaña que ha hecho con Thalia se lanzó hace 8 años

Allí participaron por medio de un cartel diferentes figuras públicas con el mensaje de 'Mensaje sobre: El bullying no es un juego'.

El hackeo de una relación fugaz

En medio de una de las entrevistas le han preguntado a Yolanda Andrade por las fotos que circularon de una 'mini luna de miel' con Verónica Castro en Europa con ella a lo que simple y cortito al pie se ha referido: Sí, me las hackearon pero las recuperé. No te escucho", cerró algo molesta.

Una de las cuentas de Twitter hizo un compilado de un archivo viejo de la ex pareja.

Yolanda Andrade cuando supuestamente estaba de romance con Verónica Castro pic.twitter.com/6Udk3rwTdf — Lo + viral (@VideosVirales69) August 27, 2022

