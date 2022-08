Ridículo: Sharon Stone contó que uno de sus novios la dejó por no ponerse bótox

Sharon Stone es una actriz, modelo y productora estadounidense que hace algunos años logró posicionarse como una de las mujeres más famosas de Hollywood. Gracias a su talento innato, participó en cientos de películas y series. Ahora, a sus 64 años, cuenta algunas experiencias insólitas que vivió con una de sus parejas del pasado.

Entre la década de los ’80 y los ’90 Sharon obtuvo el reconocimiento internacional por interpretar un papel en la película “Total Recall” de Paul Verhoeven. Dos años más tarde, se convirtió en un símbolo sexual por protagonizar el thriller erótico “Basic Instinct”, también de Verhoeven. Por su interpretación como Catherine Tramell, en este film, fue nominada a mejor actriz en los Golden Globe Awards.

En la actualidad, la actriz protagonizó la portada de septiembre de Vogue Arabia y en una entrevista reveló que hace un tiempo estuvo de novia con un hombre mucho más joven que ella. Pero las cosas se pusieron mal cuando su pareja le preguntó si solía usar bótox, por lo que ella le respondió “probablemente sería muy bueno para tu ego y para el mío si lo hiciera”, después de eso comenzaron una acalorada discusión.

Sharon Stone en la portada de Vogue Arabia, mes de septiembre. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @sharonstone

Al tiempo de esa pelea, se vieron una vez más y él le dijo que ya no estaba interesado en salir con ella, relató Sharon a la revista. Asimismo agregó una reflexión sobre su separación: “Si no puedes ver más allá de mis arrugas, te invito a buscar la salida más cercana”. La actriz contó que durante mucho tiempo se puso bótox, relleno y muchas cosas más. Pero, en una ocasión tuvo un grave derrame cerebral y una hemorragia que duró un lapso de 9 días. Por esta razón cuenta que en aquel momento la tuvieron que inyectar como 300 veces y llenarla de esa misma sustancia para que su rostro se levantara de nuevo.

Luego de vivir una experiencia tan aterradora la estrella decidió no volver a ponerse nunca más inyecciones de belleza. En la actualidad, Sharon prefiere aceptar su edad, sus arrugas, su aspecto físico y alejarse de la superficialidad. De hecho, hace algunas semanas la actriz posteó una imagen en su cuenta de Instagram y la tituló “Agradecidamente imperfecta en un día perfecto”. Asimismo, contó a Vogue que publicó esa fotografía porque a medida que pasan los años, uno envejece y la vida no te hace sentir como ganador. Al día de hoy, Stone se encuentra feliz y alegre de vivir su vida. Además, abraza su edad y no le da vergüenza decir que tiene 64 años.