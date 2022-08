Kenia Os y el detrás de la canción que tiene con las hermanas Ha - Ash

Kenia Os y el dúo de hermanas Ha - Ash están de estreno porque ya ha salido en todas las plataformas digitales el nuevo sencillo 'Mi relación contigo', una canción que ya ha traído una gran ola de comentarios.

Si escuchamos bien el estribillo de la letra se puede escuchar: "Mi salida contigo, fue la peor del año. No dejaste propina todo por tacaño. Yo quería contigo pero ya no tanto, en menos de una hora perdiste el encanto. Contigo me dan tantas ganas de volver, pero para volver con mi ex".

A Kenia se la puede escuchar decir en una parte de la canción: "Imagínate pa que yo diga que con el quiero volver. Ah si de mal fue que contigo la pase, yo lo sé, ya lo vi, mejor malo conocido, que bueno por conocer".

La canción rápidamente cosechó millones de visualizaciones pero lo que más llamó la atención para los fanáticos de Kenia fueron las frases de la letra, tanto es así que rápidamente lo asociaron con el ex Mario Barrón, quien actualmente es pareja de la tiktoker, Steff Loaiza.

¿Qué sucedió con la pareja?

Aparentemente el fandom "Keninis" (así se denomina a los fanáticos de la influencer) habrían descubierto un hecho de infidelidad por parte de el y así lo dejó plasmado en el 2020 una cuenta de Twitter que hizo un extenso hilo dejando infraganti a su pareja en el que muestra comprometedores mensajes hacia otras chicas:

El mensaje fue subido el 29 de diciembre de 2020: "Vi que muchos no entienderon el hilo de desi así que les voy a explicar", twitteó el user @adorekos.

La canción fue presentada de manera oficial en la gala final de La Voz México, transmitida por TV Azteca donde allí el trío brilló con un mega show.

