Taylor Swift hizo un anuncio muy especial en su carrera como solista

La cantante de pop, Taylor Alison Swift estuvo presente en los MTV VMAs, que se llevaron a cabo el domingo en el Prudential Center de New Jersey.

Su momento más esperado le llegó al recibir la estatuilla a mejor video del año por la canción All too well, una versión extendida de 10 minutos que se extrae de su cuarto album de estudio Red y que Taylor Swift volvió a grabar tras el conflicto de derechos de autor que ha tenido con Scooter Braun.

La artista totalmente sorprendida subió al escenario habiendo previamente competido en la categoría con los siguientes artistas:

- Doja Car

- Drake, future & Young Thug - 2 Sexy

- Ed Sheeran

- Lil Nas X & Jack Harlow

- Olivia Rodrigo

¿De qué trata la canción ganadora?

Taylor Swift aquí habla de ruptura amorosa muy fuerte de aquel momento con el actor Jake Gyllenhaal, un romance super fugaz e intenso que duró tan solo 3 meses y que el joven ha decidido dar un paso al costado, según lo que Swift cuenta por una diferencia de edad y que eso la ha roto en mil pedazos.

Sabemos que la artista le dedica muchas canciones a sus ex parejas y con él no ha sido la excepción. El single fue lanzado en en el 2012 pero debido al problema legal con Scooter Braun tuvo que esperar hasta ahora para relanzar todas las composiciones que estuvieron truncas por el camino y Taylor decidió relanzarlo con un cortometraje de casi 15 minutos para que no se perdieran ninguno de los detalles de cómo es una relación que duele.

"Midnights" la nueva etapa de Taylor Swift

La artista al subir al escenario aprovechó el momento de agradecimiento a sus fans y lanzó su gran anuncio del año, y es que sacará su nuevo album de estudio 'Midnights' el 21 de octubre, dentro de muy poquito los Swifties podrán tener en su poder luego de dos años de sus tan aclamados discos "Folklore" y "Evermore" que figuran en el top global de los más vendidos en todo el mundo.

Taylor ha explicado el motivo por el que eligió ponerle Medianoche: "Recoge la historia de 13 noches de insomnio y se trata de una colección que escribí por la noche en medio de 'un viaje a traves del terror y de los sueños', describe debajo del posteo de su cuenta de 222 millones de seguidores.

Tambien contó lo que pretende con el lanzamiento oficial: "Espero que todos nos encontremos con nosotros mismos, para todos los que dimos vueltas y vueltas decidimos mantener las linternas encendidas e ir a buscar, con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj de las 12 marque que nos encontremos", compartió.

Aquí el momento del anuncio de Midnights en la gala de la premiación:

¡A ESPERAR!