Sarah Michelle Gellar: el ícono en las películas de terror que tuvo que suspender su carrera por una enfermedad

Sarah Michelle Gellar es una famosa actriz y productora estadounidense. La mujer le dio vida a uno de los personajes más icónicos de fines de la década de los '90, cuando interpretó a Buffy Summers en la serie de televisión "Buffy The Vampire Slayer", traducida como Buffy la cazavampiros. A lo largo de su carrera, la actriz participó en muchísimas películas y programas y hasta logró ser una referente en el cine de terror. Sin embargo, la vida no es todo color de rosa, así que a pesar de su gran éxito la famosa pasó por diversos dramas, entre ellas una enfermedad, que la obligaron a detener su carrera.

Sarah nació en Nueva York en 1977 y a una temprana edad sus padres comenzaron a llevarla a diferentes castings. Por esta razón, su carrera artística comenzó a los 4 años, cuando sus padres vieron que podían explotar su gran talento y belleza natural. Además, se sumó que la pequeña era hija única, por lo que toda la presión y el foco de atención se posicionaba en ella. Su etapa escolar fue bastante difícil porque fue a la par de sus primeros trabajos. En el preescolar la niña comenzó con producciones fotográficas y luego pasó a su debutar en la industria cinematográfica. Luego, cuando ya iba a la escuela primaria, obtuvo un papel en "An Invasion of Privacy" y después de un tiempo participó en "Over the Brooklyn Bridge".

Sarah Michelle Gellar. Imagen de archivo

A causa de esto, la pequeña ganó experiencia en el rubro, pero perdió horas y días enteros de clase. Sumado a esto, al no asistir a clases no logró afianzar amistades con sus compañeros. Por esto, sus maestros en muchas ocasiones se mostraron preocupados. Asimismo, como para sumar más complejidades a su vida, la pequeña hacía otras actividades afuera del set, patinaje artístico y karate. Es decir, que con tan pocos años de vida Sarah estaba cargada de cosas para hacer en su día a día.

A pesar de que siempre salía en los primeros puestos en las competencias a las que asistía, la niña dejó los dos deportes de lado. Por mucho que le gustaban tenía que enfocarse en su educación y además eligió quedarse con la actuación. En 1984 sus progenitores se separaron y a causa de esto su padre se fue de su casa y no supo más sobre él, hasta el 2001 cuando falleció. Por otra parte, algunos de los proyectos audiovisuales en los que participó fueron: "High Stakes", "Beverly Hills Family Robinson", "All my Children" y por supuesto la serie donde interpretó a Buffy. Este último programa tuvo tanto éxito que siguieron haciendo capítulos y estuvo al aire desde 1997 hasta 2003.

Sarah Michelle Gellar. Imagen extraída de News Movies Daily.

Contratiempos

Ser la protagonista del show trajo consigo popularidad, éxito y muchas oportunidades en Hollywood. Luego de esto, comenzó a consolidarse como un ícono en películas de terror como "La maldición" y "El grito 2". Pese a su talento y esplendor la vida de la actriz no fue para nada fácil, debido a que padecía una enfermedad. Recientemente, en una charla con Hudson Valley Scoliosis la estrella confesó que en su adolescencia le descubrieron una grave escoliosis.

Esta enfermedad causa una curvatura hacia los lados de la columna vertebral o espina dorsal y como consecuencia en muchas ocasiones un fuerte dolor. Sarah expresó que en varias oportunidades tuvo que poner en pausa su agenda laboral por culpa de esta enfermedad que afecta sus huesos. Al día de hoy la actriz pide no hacer movimientos fuertes que puedan perjudicarla, y si no lo aceptan decide no participar en ese trabajo, porque prioriza su salud.

Por otro lado, hace un tiempo, la actriz contó cómo la afectó la muerte de Robin Williams, que era uno de sus compañeros en la serie "The Crazy Ones". Este fue el último papel que interpretó el actor, antes de suicidarse en noviembre de 2014. Robin y Sarah, eran bastante cercanos, de hecho interpretaban los papeles de padre e hija, por esto tuvieron un un gran vinculo afectivo. Es por esto que el trágico hecho que terminó con la vida de Williams tuvo un gran impacto en la vida personal y laboral de la actriz.

En ese entonces decidió tomarse un descanso de la actuación por un tiempo para poder procesar todo y dedicarse a su familia. Recientemente, se conoció que formará parte de la serie de Paramount "Wolf Pack" como actriz y productora. A su vez, Sarah participa en proyectos de caridad como "This Is About Humanity".