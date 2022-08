Para comer bien rico, prepara unos tacos de puerco

Una receta emblemática de la gastronomía mexicana y muy famosos como los tacos ¡en pocos pasos podrás resolver una comida fabulosa! No pueden faltar: cilantro y cebolla, ambos ingredientes con múltiples virtudes, la cebolla contiene: calcio, magnesio, cloro, cobalto, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, cinc, azufre y bromo, también en vitaminas A, B, C y E. Por otro lado, el cilantro es un buen antiinflamatorio, tiene propiedades antisépticas, es diurético, y posee vitamina C y K.

Esta receta es bien simple, también es válida de hacerla para cuando tenemos restos de carne cocida, así la podremos reciclar y lograr un rico relleno para nuestros tacos. Esta preparación se puede realizar con carne de pollo, carne de puerco, de vaca o también, hacer tacos vegetarianos. Otro detalle: marinar la carne, sazonarla bien y dejarla en reposo unas horas previas a la cocción ¡si es toda la noche, mejor! Puedes sazonar con chile picado, salsa de soja, cerveza, sal, pimienta en granos y más.

Tip: el picor del chile, para que sea más suave evita utilizar las semillas y nervios del ají, caso contrario puedes reservar una parte, saltearlo y conservarlo en un frasco con un poco de aceite, verás cómo cambia su sabor.

Ph Shutterstock

Ingredientes:

350 grs de carne de puerco

1 cebolla morada mediana

2 dientes de ajo

1 chile fresco (opcional)

1/2 pimiento o morrón rojo

1/2 pimiento o morrón verde

1 zumo de limón

1 tomate mediano

Chile seco (a gusto)

Sal y pimienta

Cilantro

Aceite neutro Ph Shutterstock

Procedimiento

Lavar y desinfectar todos los vegetales. Tomamos los morrones y la cebolla y la cortamos en juliana (en tiras), el ajo y el chile debemos picarlos pequeño y el tomate en brunoise, cubos pequeños. Reservar.

Para la carne, la cortaremos en tiritas, en una tabla separada. Tomamos un recipiente colocamos la carne, la mitad del zumo de limón y lo dejamos macerando por media hora. Puedes agregar más condimentos si deseas, cómo mostaza.

Prepara el sartén con un poco de aceite, agregar el chile y el orégano, también el ajo hacer un sofrito por unos 3 minutos.

Posteriormente agregamos la carne y la salteamos hasta la mitad de cocción, junto con el tomate lo terminamos de cocinar.

Tomar otro sartén y saltear los vegetales.

Mezclamos las preparaciones, rectificamos con sal y pimienta, servimos con un poco de zumo y el cilantro picado.

