Humillaciones y violencia psicológica: Britney Spears habla sobre sus años de sufrimiento

El pasado fin de semana, Britney Spears grabó una desgarrador video de 22 minutos contando sobre las tristes situaciones que vivió en el pasado. En noviembre de 2021 la estrella del pop ganó la batalla legal que concluyó una etapa de 13 años, en la cual tuvieron la tutela legal sobre su persona y sobre su patrimonio. La cantante hizo alusión a las numerosas situaciones donde la menospreciaron y expresó: "Me hicieron sentir que no era nada, y lo aceptaba".

Miles de entrevistadores y programas le ofrecieron contratos millonarios para que contara la historia que vivió durante muchos años. Incluso Oprah Winfrey, la presentadora del show de entrevistas más visto en Estados Unidos, la invitó a su programa a cambio de una acaudalada suma. Sin embargo, la cantante rechazó todas las ofertas, porque no le interesa lucrar con esta situación. Para Britney compartir su testimonio y hablar sobre esta situación tan angustiante de su vida, es mucho más que una entrevista, así que no está dispuesta a vender sus dichos.

Britney Spears, en uno de sus shows. Gentileza: Wikipedia

Por esta razón decidió grabar un video y compartir sus fuertes declaraciones en YouTube expresando que no obtiene nada a cambio. Lo subió a sus redes sociales, pero tiempo después lo borró. La artista dijo que quiere que las personas sepan que es humana y que se siente victimizada tras vivir estas experiencias. A pesar de esto se plantea a sí misma y a los demás ¿Cómo puede superarlo, si no habla sobre esto?

Su padre, James Parnell Spears, asumió la tutela de su persona en el 2008, tras un comportamiento errático de la cantante, que causó mucho revuelo. Por esto la artista cuenta en su descargo que no tenía control alguno sobre su vida. La obligaban a hacer recitales, giras y no la dejaban ver a sus amigos o seres queridos. Estaba completamente aislada del mundo y tenía que hacer todo lo que le decían, "ni siquiera hoy sé que hice realmente", dijo la estrella.

Además, expresó: "Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada, ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo”. Asimismo, recuerda que el estado en el que se encontraba en aquel momento no le permitía dar lo mejor de sí en su trabajo. Pero, incluso en esas circunstancias la obligaban a hacer sus shows. Ahora, Britney Spears libre de tutela reflexiona y confiesa que sus recitales en Las Vegas eran terribles por eso. Una vez intentó "revelarse" y decir que no a un paso de baile, pero las consecuencias no fueron gratificantes. La amenazaron y le dijeron que la iban a ingresar a un centro de salud mental. Y así, fueron cientos de situaciones humillantes que vivió la cantante.

Britney Spears. Imagen de archivo

En el audio, Britney dejó en claro que sus familiares la pusieron en un estado mental y en una situación de dependencia, porque era tal la violencia psicológica que ejercían, que ella sentía que realmente no podía valerse por sí misma. Sin embargo, en algunos momentos quiso salir de esa pesadilla y conseguirse una firma de abogados, pero entonces le intervenían el celular y se lo quitaban.

Para finalizar y reforzar aún más las acusaciones en contra de sus padres y de su entorno cercano expresó: "Ahora sé que todo fue premeditado. Una mujer le dio la idea a mi papá y mi mamá de hecho lo ayudó a llevarlo a cabo. Todo fue un montaje, no había drogas en mi sistema, no había alcohol, fue por abuso y no he compartido ni la mitad de lo que fue",