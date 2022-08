Así lucía Demi Lovato en la película Camp Rock

Para el momento del estreno de Camp Rock, Demi Lovato tenía 15 años y ya contaba con experiencia como actriz y cantante. Sin embargo, fue esta película de Disney la que la catapultó a la fama y al estrellato mundial.

Demi Lovato nació el 20 de agosto de 1992 y desde muy pequeña supo que su vida estaría marcada por las artes, en especial por la música, el canto y la actuación.

De chica estudió coro durante 3 años y a la edad de 7 comenzó a tocar el piano. Poco tiempo después llegarían sus primeros trabajos en televisión de la mano de Barney y sus amigos, serie infantil de la que Demi participó en varios episodios.

Con el correr de los años y siendo una joven adolescente, sumó experiencias en series como Prison Break, Just Jordan y As The Bell Rings, miniserie que marcó su primer trabajo con Disney.

Luego llegaría la película que cambiaría su vida para siempre. Camp Rock se estrenó en Disney Channel en junio de 2008 y le permitió a Lovato mostrarse ante el mundo tal como era.

Demi Lovato y el duro momento que sufrió en Camp Rock

En 2021, Demi Lovato estrenó Dancing with the Devil, una serie documental en la que aborda todas las sombras y las polémicas de su vida privada y su carrera.

Sus adicciones y problemas alimenticios son una de las temáticas principales, y la actriz y cantante habló abiertamente hasta de la sobredosis que sufrió en 2018 y por la que casi pierde la vida.

También confesó otro de los grandes dolores de su vida: el de las violaciones que sufrió. Según sus palabras, la primera se dio cuando trabajaba en Camp Rock y se la propinó uno de sus compañeros de elenco, aunque prefirió no dar nombres. Camp Rock se puede ver en la plataforma de Disney Plus

Lo que sí dijo fue que entonces “era parte de ese grupo de chicos Disney que decían que iban a esperar hasta el matrimonio” y que terminó perdiendo la virginidad por culpa de esta violación. “Estábamos saliendo, pero cuando le dije que no quería tener relaciones sexuales igual pasó”, fueron sus palabras.

La autora de discos como Unbroken y Confident expresó que le dijo a los productores todo lo sucedido pero que nadie hizo nada al respecto, por lo que lo tenía que seguir viendo normalmente a su agresor.

