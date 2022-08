Con harina de avena, prepara unas fantásticas galletas de naranja y chocolate

Poder disfrutar de un bocadillo sano y dulce no es para nada complicado con la receta que tenemos para ti el día de hoy. Hoy, te enseñamroe scómo prescindir de la típica harina de trigo para poder preparar unas galletas a base de avena y con un elicioso toque de naranja. Sigue los fáciles pasos y disfruta de unas galletas caseras cuando tu elijas.

Para preparar esta deliciosa receta no necesitas demasiados ingredientes. De hecho, puedes combinar diferentes elementos que aporten aroma y sabores diferentes a tu cocción. Si no quieres o no puedes consumir azúcar, endulzaremos estas galletas con miel. Descubre cómo preparar este delicioso platillo dulce y compártelo con todos tus seres queridos.

galletas

ph: shutterstock

Ingredientes:

½ taza de harina de avena, copos o salvado

1 cucharadita de miel

1 cucharadita de aceite

¼ cucharadita de edulcorante apto cocción

ralladura de media naranja

¼ cucharadita de esencia de vainilla o naranja

1 cucharada sopera de cacao amargo

galletas

ph: shutterstock

Procedimiento:

Para comenzar mezcla la harina de avena con el cacao, el edulcorante, la naranja.

Integra bien y añade la miel y el aceite junto a la esencia de vainilla.

Forma pequeñas pelotitas con las manos.

Llévalas a una placa para horno con plancha de silicona o aceite en aerosol y aplástalas para darles la forma de galleta.

Cocínalas en horno fuerte de 200 grados de 7 a 10 minutos o hasta que estén doradas.