Shia LaBeouf desmiente los dichos de Olivia Wilde

Las declaraciones qué Olivia Wilde le brindó a Variety Fair trajo ola de comentarios de todo tipo uno de ellos y el tema que más resuena, la desvinculación de Shia LaBeouf, en el thriller psicológico de Don't Worry Darling.

Por empezar muchos 'Harries' (El fandom fuerte de Harry Styles) se hizo presente en las redes sociales sintiéndose bastante desconformes al momento de leer que la directora dijo que Harry Styles fue su segundo opción para este proyecto al punto de que la empezaron a cancelar.

La usuaria apunta si piedad contra Wilde: "No hay necesidad de rebajar a Harry como actor, es claro que lo que ha hecho Olivia Wilde ha sido lucrar con la fama de Harry Opacando a Florence en DWD, tanto Harry como Florence no tienen la culpa de que Olivia sea mala persona, debemos recordar, Florence es la Protagonista", dejó en la red social del pajarito.

Pero eso no es todo porque quién tampoco se quiso quedar callado fue Shia LaBeouf que según expresa Olivia: "No ha tenido un buen comportamiento en el set y mi deber está en proteger a Florence".

Se dio a conocer un mail en el que el actor de Transformers le pide por favor a la directora que dijera la verdad: "Tu y yo sabemos los motivos de mi salida", apuntó con suma contundencia.

A su vez desmiente rotundamente que haya sido echado por la producción de Don't Worry Darling, cuando fue convocado para empezar con el rodaje el 17 de agosto de 2020: "Lo que ha inspirado hoy este mail es tu última historia en Variety. Estoy enormemente honrado por tus palabras sobre mi trabajo, gracias fue muy agradable para mi. No obstante estoy un poco confundido sobre la narrativa de que fui despedido. Dejé tu película porque tus actores y yo no podíamos encontrar el tiempo para ensayar. He incluido como recordatorio las capturas de nuestros mensajes este día", empezó su texto en el correo.

Y siguió: "Se que estás comenzando la promoción de la película y que las noticias de mi despido son clickbait muy atractivo, ya que sigo siendo persona non grata y puede que continúe siéndolo el resto de mi vida".

La parte que llamó la atención

Según cuenta el medio de comunicación IndieWire, el actor ha compartido una captura de unos mensajes que aparentemente vendrían de Olivia: "Gracias por dejarme entrar en tu proceso de pensamiento. Se que no es divertido. No sientas bien decirle que no a alguien y respeto tu honestidad. Me honra que tuvieses la voluntad de ir ahí conmigo, para que contase una historia conmigo. Estoy destrozada porque podría haber sido algo especial. Quiero dejar claro lo mucho que significa para mí que confíes en mi, es un regalo que llevaré conmigo".

