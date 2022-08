Medios mexicanos tildaron a Cristian Castro de 'Payaso' por su sueldo

El cantautor mexicano, Cristian Castro se encuentra en el ojo de la tormenta por varios medios de comunicación regionales tras haberse difundido que recibe 14.000 usd por tener su participación entre los 100 jurados del certamen de canto, Canta Conmigo Ahora.

Cristian Castro vestido de Willy Wonka.

Fuente / Imagen @cristiancastro

En el programa Chisme No Like de México dieron por hecho los motivos por los que el cantante ha aceptado ser parte del nuevo programa de Marcelo Tinelli: "Se encuentra disfrutando de la mejor etapa de su vida hablando económicamente y es que luego de no tener mucho trabajo en México, este decidió irse a Argentina a probar suerte", opinaron de forma lapidaria.

Eso no es todo si no que los conductores de dicho programa: Elisa Beristain y Javier Ceriani fueron por más y atacaron sin piedad al artista tratandolo de ridículo: "Por día está payaseando en un programa que se lleva Canta Conmigo, se la pasa disfrutando con las mujeres, en su hotel, comiendo, tomando, todo lo que quiera".

Cristian Castro y uno de sus tantos cambios de look en el reality

¿Se despide del certamen?

En la última transmisión del reality de canto, Cristian Castro bajo al escenario e hizo como hacen todos los participantes allí, una breve presentación y esto dijo: "Soy Cristian, vengo de la tierra del aguila, devora a las serpiente, de tierras aztecas, muy lejos. Me siento privilegiado de estar con ustedes. Me parece irreal y un sueño muy bonito para mi. Estoy emocionadisimo. Soy nadador, también clavista, me gusta mucho el tequila y también me encanta cantar. Ojalá ustedes se levanten y puedan cantar conmigo", acto seguido el cantante cantó su clásico tema y hit 'No podrás'.

Aquí el momento:

La cuenta oficial de @cantaconmigoar puso en la descripción del post: "Cristian Castro brilló en #CantaConmigoAhora: El músico sorprendió a todos al ingresar a la pista. Luego realizó una sentida dedicatoria para Marcelo por su vínculo con la música. @cristiancastro.