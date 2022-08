Harry Styles compuso una canción para Don't Worry Darling

Harry Styles busca estar en cada detalle mientras que se divide su tiempo entre las giras, pasar el rato con su novia Olivia Wilde o bien en medio de la promoción de Don't Worry Darling, la película dónde hará su debut como artista protagonico junto a Florencia Pugh.

Florence Pugh y Harry Styles interpretan los personajes de Alice y Jack en Don't worry darling

La directora además de hablar sobre Shia LaBeouf, Florence Pugh se refirió a los roles por los que pasa Harry y es que además de ser el protagonista también compuso una canción para el el soundtrack del tan esperado Thriller psicológico, Don't Worry Darling: "En la preparación Harry me llamó y me dijo '¿Cuál es la canción desencadenante? A lo que yo le respondi que no sabía y que iba a diferentes escritores a escribirlo", en cuánto a cómo piensa la parte musical para sus proyectos.

Olivia Wilde y Harry Styles como pareja por fuera del set.

Alli se armó un ida y vuelta entre la pareja en que Olivia le preguntó a Harry si tenía algo en mente, a lo que le respondió 'Lo pensaré'".

Lo que no se esperaba

Harry le presentó una melodía con el correr de cinco minutos y hecha en piano y así siguió en la línea de la entrevista con el magazine de moda: "Me envió una demostración desde su piano, y eso fue lo que terminó en la película. Yo le decía que me parecía una locura que eso lo hiciera en tan poco tiempo".

Pero ello no es todo también se refirió a que Harry pretendía que la letra fuera especial, dado que el marco en que se da es una parte importante de la trama, Don't Worry Darling, concluyó.

Las tres tomas del nuevo avance de la ficción

La descripción de la misma: Estás a un mes de la oportunidad de todos los tiempos, sumate #Don'tWorryDarling llega a los cines el 23 de septiembre".