El peor momento en la vida de Lolita Cortés

Lolita Cortés debió atravesar momentos de mucho dolor en su vida, y el peor de todos se dio cuando perdió un bebé. A sus 51 años, se encuentra en una etapa de paz y sabiduría y valora todas las cosas buenas que tiene.

Atrás parecen haber quedado los momentos de dolor y desasosiego para Lolita Cortés, la actriz y cantante que acaba de lucirse con su participación como juez en La Academia: 20 años.

En diálogo con Venga La Alegría, la artista de 51 años demostró que detrás de la imagen de “la juez de hierro” que tiene hay una persona sumamente sensible que ha debido atravesar momentos muy duros en la vida.

Uno de ellos, acaso el más difícil de todos, se dio cuando perdió un hijo. Fue tal la depresión que la envolvió que hasta pensó en quitarse la vida: “Estuve a punto de decidir acabar con la mía, porque no podía más del dolor”, expresó al respecto.

“Dejé de preguntar por qué, me estaba volviendo loca”, dijo acerca del sinsentido que vivió ante la pérdida. Por suerte para ella, tanto su hermana como sus otros hijos estuvieron para ayudarla: “Mi familia me rescató, sin ellos no sé qué habría sido”, indicó Cortés.

Lolita Cortés, las paces con la muerte y lo que valora de la vida

La de su hijo no fue la única ocasión en la que Cortés debió hacerle frente a la muerte. Hace unos años sufrió la pérdida de su madre, la también cantante Dolores Cortés, y hasta vio peligrar la suya propia en 2 oportunidades.

Esto último consiste en que Cortés debió someterse a 2 cirugías que pusieron en riesgo la integridad de sus cuerdas vocales (una de las cuerdas propiamente dichas y otra de las cervicales).

Lolita Cortés en La Academia

Al día de hoy Lolita reconoce que ya hizo las paces con la muerte y que se siente muy agradecida con todo lo que le toca vivir. Dice que valora su vida, sus compañeros, la familia que la rodea y su voz.

También se muestra feliz al anunciar que pronto se convertirá en abuela por segunda vez, ya que su hija está embarazada.

