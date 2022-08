Prueba este zumo de naranja y zanahoria y conoce los beneficios para tu salud

Los zumos son ideales si nos encontramos en un plan de alimentación o buscas una bebida que te brinde saciedad y puedas resolverlo en muy pocos minutos. En menos de 5 minutos tendrás una bebida con un montón de minerales y nutrientes. Hay muchas combinaciones ricas y beneficiosas para nuestro cuerpo.

Hoy elegimos la zanahoria, beneficiosa para la vista y poderoso antioxidante por la gran cantidad de Vitamina C que contiene, por ello favorece la cicatrización de la piel y refuerza es sistema inmunológico. La naranja es una fruta conocida por la Vitamina C, también una fuente de vitamina C, flavonoides, ácido fólico y minerales como el potasio y magnesio.

Recuerda que si tienes dudas y precisas de más información, consulta con un profesional de la salud.

Ingredientes:

1 naranja sin piel

1 zanahoria en trozos

½ mango o durazno

1 cucharada de copos de avena

1 cucharada de agave o stevia

½ taza de hielo

1 taza de agua Ph Shutterstock

Preparación:

Colocamos la naranja cortada en pedazos pequeños junto con la zanahoria y el mango en una licuadora. Agregamos el agua y comenzamos a licuar.

Cuando ya no veamos restos grandes de fruta o verdura, agregamos el resto de los ingredientes y licuamos por dos minutos más. Consumir dentro de las próximas horas.

