Nicki Minaj y la reversión de Super Freaky Girl

Onika Tanya Maraj-Petty mejor conocida artisticamente como Nicki Minaj es una de las raperas más escuchadas del momento pero más allá de sus canciones ¿Quién es ella? es una mujer de 39 años nacida en Saint James, Puerto España y criada en Jamaica.

La dueña de éxitos como Say So, Anaconda, Do we have a problem acaba de estrenar su nuevo single en Estados Unidos llamado Super Freaky Girl, una reversión de la canción del compositor Rick James sacada a la luz en 1981. Nicki ha hecho de la reversión un verdadero éxito al lograr que estuviera en el top 1 de Billboard y con una estética de imagen super pronunciada desde el lado sensual, si bien no tuvo videoclip en el canal de Youtube de la rapper cuenta con 5.3 millones de visualizaciones y ahora dentro del top 100 en el puesto 1 de las más escuchadas habiendo superado a Harry Styles y su canción "As it was".

Super Freaky Girl cuenta con 89.000 descargas a nivel de streaming y marcó el record más alto de manera digital de todas las canciones que han salido hasta ahora en el año.

Te compartimos por aquí un Tweet de la artista emocionada por este nuevo éxito que ella ha hecho posible

Nickiminaj en agradecimiento a sus fanáticos "Vos lo hiciste".

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) August 22, 2022

Queen Radio: Volume 1

El album que sacó Nicki Minaj con sus 28 hits logró romper un nuevo record y es que a nada de haberlo seguido y tal cómo registró el club de fans de la artista, en México trepó director al segundo albúm más stremeado de todos los tiempos.

— Nicki Minaj México (@MXNickiMinaj) August 26, 2022

¿Cuándo nació este disco?

Nicki Minaj lo lanzó en 10 de agosto de 2018 por los sellos discográficos Young Money Entertainment, Cash Money Records y Republic Records.

Chunli tiene más de 176 millones de visualizaciones y ha tenido tan buena repercusión comercial cuándo logró alcanzar la posición 10 del Billboard Hot 100.

Los artistas con lo que colaboró

El inédito con Eminem - Roman´s Revenge

Lil Wayne - High School

Swae Lee - Chun Swae

Y otros como: Labrinth, Eminem, Ariana Grande (con quién ya ha hecho side to side) y Foxy Brown.