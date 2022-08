De qué signo es y cómo es la personalidad de Miguel Varoni, protagonista de Pedro el Escamoso

Miguel Varoni se hizo conocido en todo el mundo gracias al personaje que interpretó en Pedro el Escamoso. En la ficción, le dio vida a Pedro Coral Tavera, el protagonista de la historia creada por Luis Felipe Salamanca y Dago García. Era un mujeriego empedernido que llegó a la ciudad de Bogotá tras escaparse de un conflicto amoroso. No era el típico galán de telenovelas ya que no era ni el más guapo, ni el que mejor se vestía, pero se creía el mejor bailarín de Colombia. De hecho, tenía un particular baile que se llamaba El Pirulino.

La telenovela se emitió en 2001 por Canal Caracol y fue un verdadero éxito que continúa en nuestros días. A más de dos décadas de su lanzamiento, sigue siendo uno de los contenidos más vistos en Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo.

Tras su trabajo en la tira, Varoni continuó cautivando en otras producciones. Algunas de las tiras en las que participó son: 'Te voy a enseñar a querer', 'Los Victorinos', 'Ojo por ojo', 'La casa de al lado', 'Corazón valiente' y 'Marido en alquiler'.

Pedro el Escamoso

Hoy, se desempeña como vicepresidente creativo de Telemundo, la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal y tiene 57 años. Nació el 11 de diciembre de 1964 y es de Sagitario. Y, ¿cómo es su personalidad de acuerdo a su signo? Aquí te lo contamos.

Los nacidos bajo este signo son personas aventureras y emprendedoras. Poseen una mente abierta y siempre están dispuestas a conocer nuevas personas o vivir diferentes experiencias. Son intuitivos, buenos organizadores y extremadamente generosos. Son muy fieles a sus creencias, sean las que sean. Se caracterizan por ser apasionados y no desaprovechar ni un segundo de sus vidas.

Miguel Varoni en la actualidad

Como amigos son excelentes. Son nobles leales y sinceros. De hecho, su gran sinceridad en ocasiones se les puede volver en contra y crearle conflictos con aquellos que que piensen diferente. Como negativo: son seres demasiado impulsivos, testarudos y poco diplomáticos.