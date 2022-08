No se salvó: Jihyo de la banda Twice con Covid 19

Park Ji - Hyo mejor conocida artísticamente como Jihyo dio positivo en Covid 19.

La artista que se hizo conocida en Sixteen y que hoy integra la banda de K - Pop surcoreana, Twice se encuentra en pleno lanzamiento del mini cuarto LP en conjunto.

La agencia JYP Entertainment de las que estan encargadas las cinco integrantes de la banda, brindaron un comunicado oficial de cómo sigue la bailarina.

La confirmación del estado de salud de Jihyo

Fuente: / Agencia @jypnation

"Jihyo dio tuvo un resultado positivo despues de usar un kit de auto diagnóstico a las 10:30 A.M y se encuentra en cuarentena, siguiendo los lineamientos del departamento de salud después de salir positiva en COVID - 19 con una prueba de antígeno. Pondremos como prioridad la salud de nuestros artistas y nos esforzamos para que tenga una rápida y saludable recuperación".

Se desconoce si a pesar de ello la artista estará o no en la premiere para presentar el album de estudio número 49 de la banda girl power.

Lo que sí dieron a conocer hace 3 días es el trailer de esta nueva era, desde el canal de Youtube, JYP Entertainment.

EL ANTICIPO DEL SINGLE

Es una de las bandas de K – pop más influyentes y ya vende más de un millón de competencia previo al gran lanzamiento. Sucede que rompió su record personal con un aumento de más de 300 mil copias (el anterior ya pisa las 700 mil), gracias al tercer álbum de las idols Formula of love que permaneció en el top 200 de Billboard.

El disco contará con siete canciones: Talk Talk Talk, Queen of hearts, Basics, Trouble, Brave, Gone y when we were kids. Estará disponible desde el 26 de agosto

Las girl power levantan con una alto grado de empoderamiento

Twice es el tercer grupo femenino en recaudar un millón de pedidos anticipados y seguido de ello te compartimos las otras dos bandas que rompen records

Between 1 and 2 - Twice

The álbum – Blackpink (Integrado por Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé)

Girls – Aespa (Karina, Giselle, Winter y Nigning)

Born Pink (que cómo bien te mostrábamos antes superó al último hit del momento la music sesión #52 de Quevedo con Bizarrap).

Una buena noticia para los fanáticos

La compañía de las idols anunció públicamente que renovaran contrato con todas las integrantes de la banda de K pop antes de la expiración de los de contratos de Twice de este otoño”.

Cómo es común en el género siempre se encargan de divulgar avances de cada uno de sus trabajos al que nombran como M/V