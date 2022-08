Hombre enseña truco para eliminar moscas y mosquitos del hogar y se hace viral

Como sucede a menudo, un nuevo y sencillo truco que compartió un usuario de TikTok está dándole la vuelta al mundo. En la plataforma de videos cortos propiedad de la empresa china ByteDance se suelen encontrar diversos contenidos que van desde ingeniosas recetas de cocina, llamativas técnicas de belleza, hasta infalibles trucos de limpieza del hogar y salud.

Ahora, el video que está circulando está relacionado con el aseo de la casa y los intrusos más molestos. Fue el usuario Jonathan Clay quien explicó un eficaz truco para eliminar moscas y mosquitos del hogar. Lo bueno del método es que solo se necesitan pocos ingredientes y que están al alcance de todos.

En el clip, enseña que para armar un atrapamoscas se debe utilizar vinagre, agua, azúcar y jabón líquido. Como no se muestran claramente las cantidades necesarias para preparar el líquido, se puede experimentar con las proporciones. Lo único que es imprescindible y no puede variar es el uso de vinagre de manzana y no otra variedad.

Una vez que se junte todo en un recipiente se debe revolver y dejar actuar. La preparación se debe dejar en un sitio por varias horas para ver los resultados.

El video ha cosechado millones de corazones, posee miles de comentarios y ha sido compartido cientos y cientos de veces. En la publicación se pueden leer varios mensajes de otros internautas que le agradecen por compartir el sencillo y efectivo método para eliminar moscas y mosquitos.