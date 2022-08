A Alejandro Fernández no se lo perdonan

Las críticas en redes sociales es de todos los días, lo sabemos pero suele cobrar más relevancia si de grandes figuras hablamos como es el caso de Alejandro Fernández, el emblemático músico mexicano hijo menor de Vicente, ha sido noticia por sus atuendos de moda.

Los posteos que fue subiendo de sus vacaciones, (en un destino que por el momento desconocemos) con sus looks se han convertido en tendencia, en el que tuvo que ligar con comentarios poco afortunados en los que no sólo criticaban su gusto al vestirse si no también en que lo notaban más "femenino".

¿Cuánto cuesta la ropa que luce en sus últimos posteos?

Si corremos hacia su cuenta de Instagram de más de 4.3 millones de seguidores tres camisas diferentes de marcas super reconocidas y lujosas a nivel global como Versace, Dolce & Gabanna pero... ¿Qué costo tiene cada pieza?.

La camisa holgada que podemos apreciar en el primer posteo de más arriba tiene un estampado de animal print, rosas blancas y algunos detalle en verdes que pertenecen a la marca D&G

Esta prenda de la que muchos se han hecho eco en el local sale más de dos mil dolares. En cuánto a los accesorios aparece con un reloj Rolex, Yacht Master 11 con un costo de 47 mil 300 dólares y unas gafas Prada del modelo Symbole de 430 dólares.

En total en ese único posteo suma un monto total de 500 mil dólares.

Pese a ello en su último posteo el intérprete musical deja una reflexión: "No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer, preocupate por lo que a ti te falta o no puede hacer" #YoEstoyMuyFeliz.

¡Lo ha dicho!