¿Rosalía se rasuró las cejas?

Rosalía la cantante española e intérprete de "Despechá" se ha convertido en la artista favorita de millones de personas y en la actualidad se encuentra en plena gira mundial. El día de ayer compartió un posteo en su redes sociales agradeciendo a Brasil, por el amor y el cariño que le dieron durante su estadía. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans fue su nueva apariencia.

En los distintos recitales de "Motomami World Tour" la cantante ha sorprendido con sus cambios de look. En cada ciudad a la que viaja aparece con un nuevo atuendo, nuevos zapatos o nuevo color de pelo. Por esto sus seguidores esperan ansiosos que suba al escenario para ver cuál es la novedad que se trae la española.

Rosalía junto con su grupo de baile. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @rosalia

En el último posteo de Rosalía, se puede observar a la mediática con uno de los hermosos vestuarios del recital, color gris con detalles de tiras, brillos y unas botas bucaneras color negro. Pero, lo que causó revuelo entre las personas fue su maquillaje y su pelo, pues la cantante lucía una cabellera extremadamente larga que la mitad era color rojo y la otra mitad negra. Por otro lado, la artista llevaba las cejas pintadas del color de su piel y a su vez tenía dos líneas extremadamente finas, hechas con delineador negro. Por esto, en una primera impresión parece que la española ha rapado sus cejas.

Cientos aseguraron no reconocer a Rosalía con este nuevo look, pero lo mejor es que no se impacienten porque en unos días puede aparecer con algo diferente. Muchos famosos comentaron su publicación y le hicieron saber que cualquier cosa le queda increíble, mientras que a otros no les gustó este maquillaje. Asimismo, sus fanáticos inundaron su casilla de notificaciones con mensajes de cariño y apoyo.

Rosalía. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @rosalia

Desde hace un tiempo las tendencias de maquillaje se han orientado hacia la naturalidad, la sutileza y el minimalismo. Al día de hoy está muy de moda el "Clean look" que comparte estas características, mientras que, en lo que respecta a las cejas la mayoría de las famosas se han enfocado a engrosarlas compartiendo esta tendencia. Sin embargo, algunos íconos de la moda como Kendall Jenner, Bella y Gigi Hadid, han apostado al camino opuesto y en ocasiones han teñido sus cejas como Rosalía.

Según indican algunas maquilladoras lucir estas cejas estilo "kabuki" no es tarea difícil. El primer paso es desinfectar bien las cejas, para luego aplicarles pegamento especial de maquillaje muy suavemente. Luego, se puede aplicar algún tipo de cera y después polvo traslucido. El siguiente paso es maquillar la ceja con base de maquillaje y corrector de ojeras, para poder neutralizar bien el color. Finalmente, con un delineador de alta precisión se dibuja la nueva ceja mas fina. De esta manera, con solo algunos productos se puede lucir el look de cantante más aclamada de España.