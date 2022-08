Jorge Cyrus habló de Charlie y los usuarios estallaron en su contra

El fallecimiento de Carlos Sarriá, el tiktoker de alicante mejor conocido como Charlie generó gran conmoción a nivel global por su temprana pérdida tras batallar contra el cáncer por varios años, y de hecho muchos creadores de contenido se pronunciaron en las redes lamentando el terrible desenlace, sin embargo Jorge Cyrus, ha sido criticado por aparentemente haber lucrado en medio del fallecimiento del joven y aquí un usuario tomó captura de aquel instante:

Varios tiktokers están aprovechando la muerte de Charlie para ganar seguidores con vídeos o publicaciones tiernas sobre el tema. ¿El problema? Que muchos de estos tiktoker tuvieron enfrentamientos o problemas en vida con Charlie.



Jorge Cyrus es uno de los más señalados. pic.twitter.com/dHlMLqS9id — #PorQuéTT (@xqTTs) August 24, 2022

Aquí @xqTTs hace referencia a que muchos buscaban likes con tal de mostrar cierta "pena" por Charlie: "Varios tiktokers están aprovechando la muerte para ganar seguidores con videos o publicaciones tiernas sobre el tema ¿El problema? Qué muchos de estos tiktoker tuvieron enfrentamientos o problemas en vida con Charlie".

Pero eso no es todo si no que el conflicto fue aún mayor al registrar un tweet qué había puesto Jorge que rezaba: "Qué mal cuerpo y qué poco valoramos al tiempo".

Su decisión ante el linchamiento siendo tendencia

Luego de que varios saltaran por su respuesta desafortunada Jorge realizó su descargo en Twitter:

"Voy a ser muy claro no he tenido ningún comentario desafortunado acerca de Charlie ni le he faltado el respeto. Ha habido una confusión, la gente aquí le ha dado bombo y se me están avisando de cosas horribles. Entiendo el dolor que puedes llegar al sentir al leer cosas de alguien al que quieres, la rabia, impotencia , tristeza, dolor ... pero a mí jamás se me ocurriría hablar de forma frívola de un tema tan grave como es la muerte de un ser querido", expresó en una carta bastante extensa editada desde notas del móvil divulgado para Twitter.

Acto seguido las cuentas de Instagram y de Tiktok de Cyrus desaparecieron después una gran pérdida de seguidores, en cuánto a los comentarios hechos y hasta se animó a parar el hate de manera que quiso poner su cuenta privada.

Otra de las tiktokers aprovechó la canción con la que Charlie se había despedido cantando y llorándolo por lo que el usuario @rickyedit decidió compartirlo en Twitter con una descripción que se leía: “Eres un asco de ser humano y deberían quitarte el móvil durante meses”, El video en cuestión pertenece a Juliaa.papell.

Mientras los usuarios seguían furiosos, la tiktoker y ex novia de Charlie, Nerea apuntó con dureza contra Jorge:

"Tened los huevos de escribir que sentís mucho la pérdida de Carlos cuando eras los primeros que le poniais verde. Hipócritas", dando a entender que la relación entre ambos era chocante.