Así luce Yanet Garcia a los 31 años

Yanet García, mejor conocida como "la chica del clima" es una de las grandes figuras de México y da que hablar con cada uno de los posteos que sube a su cuenta de instagram @iamyanetgarcía de más de 14 millones de seguidores.

Es muy común ver mujeres multifacéticas dandose a conocer en los medios de comunicación explorando diferentes roles y ella no es la excepción. Con 31 años y con una carrera como contadora pública, supo conquistar a todo el público regional en el año 2018 cuándo decidió mudarse a Monterrey, México y allí le llegó la gran oportunidad de ser una nueva cara fresca que Televisa buscaba para el programa Matutino, Hoy y allí se desempeñó no solo en anunciar los datos meteorológicos si no que tambien participaba diagramando columnas vinculadas a la nutrición y ejercicios de fitness.

Yanet García luciendo el look deportivo del equipo Tigres de México

Fuente: Imagen / Sporthiva

¿Cómo llegó a la televisión mexicana?

La joven tenía una agencia de modelos y hasta ha hecho casting para representar su estado en Nuestra Belleza y al no quedar fue vista a lo lejos por el conductor Mauro Morales, quién le dio un lugar en los medios de comunicación en el 2015 e incursionó su rol de "La Chica del clima" (vista por primera vez en aquel rol) en el programa Gente Regia dónde allí el público la pudo observar por primera vez y ha despertado varios comentaros vinculados a su estado físico.

El gran cambio a nivel laboral

En el 2019 decidió mudarse a Los Angeles, Estados unidos y logró dar un salto hacia otras plataformas ya titulada por medios TMZ y Playboy como "La chica más sexy del mundo", la tentativa por navegar por otros caminos fue tan grande que cambió su rol más formal, si se quiere y abandonó para dedicarse a dos cambios: trabajar para la app de contenido adulto Only Fans (dónde cotiza en dolares por su trabajo) y en paralelo continuar con su segunda carrera, la de nutrición.

Yanet posando para la promoción de Only Fans

Fuente: Imagen Bolavip

Un dato curioso es que la joven para evitar algún tipo de censura decidió separar el contenido que iba para Instagram y esa es la razón por la cual, el material más hot y no apto para todo público lo que empezó a subir ya adentrándonos en el 2020.

Dicha aplicación cuenta con diferentes tipos de materiales desde semi desnudos hasta desnudos totales si alguien quiere acceder el costo es de 20 dolares. En su caso tiene 450 publicaciones y 355 mil de likes y según el cálculo que han hecho varios medios regionales es que aparentemente de esta forma cobra alrededor de 16 mil dólares al mes.