Mick Jagger compartió un emblemático video disfrutando un recital de Coldplay

Mick Jagger la leyenda del rock and roll y cantante de la banda "The Rolling Stones" disfruta de sus vacaciones, en un entorno muy conocido para él. Ayer, publicó en sus redes sociales un emocionante video en un recital de Coldplay. Además contó a sus fanáticos cómo la pasó durante el show.

Jagger posteó: "La pasé muy bien viendo Coldplay anoche. ¡Unas verdaderas vacaciones de busman!". Los británicos utilizan mucho este termino para hacer referencia a los momentos donde tienen un descanso pero, al mismo tiempo, hacen un trabajo similar. El rockero decidió usar esta palabra porque hace algunas semanas terminó de cerrar el Tour con su banda, por lo que durante sus días libres decidió asistir al concierto de este grupo musical. En el clip se observa un enorme estadio repleto de miles de personas iluminadas por las características pulseras de luces y también aparece Mick agitando sus brazos al ritmo de "Fix You".

El cantante asistió como un fanático más a este espectáculo que tuvo lugar en Wembley Stadium en la ciudad de Londres. Por otro lado, el posteo que compartió se volvió viral en Twitter y miles de personas comentaron sobre dicho suceso. "Mientras algunos se hacen los sommeliers de bandas, Mick Jagger dice que la pasó bien viendo a Coldplay", "Los fans de The Rolling Stones andan chillando porque su líder fue a un concierto de Coldplay", "Yo quejándome porque no compré al lado de la tarima, y Mick Jagger bieeen lejos", fueron algunos comentarios que publicaron en la red social del pajarito.

Mick Jagger. Imagen de archivo

Muchos se preguntan cuál es la mejor ubicación para disfrutar de un recital. Hay quiénes prefieren estar a pocos metros de su artista favorito y por eso compran entradas en el campo al lado del escenario, pero también existen otras opciones. Algunos eligen ubicarse en plateas más altas y así pueden ver toda la escena desde un panorama diferente y están sentados más tranquilos. Durante sus vacaciones, Mick apostó por esta segunda opción para ver el show. Recientemente, la leyenda del rock finalizó "Sixty" una gira de conciertos de su banda que comenzó en España el 1 de junio y terminó el 3 de agosto en Berlín.

El despliegue de Coldplay

El grupo musical se encuentra en medio de su séptima gira mundial "Music of The Spheres", que logró vender boletos para 10 recitales en nuestro país. Estos se desarrollarán del 25 de octubre al 8 de noviembre en el Estadio Monumental. Esta gira se destaca por tener gran cantidad de efectos visuales pirotécnicos y de confeti, y a su vez crear un ambiente casi irreal con las Xylobands, las pulseras con luces que tienen todas las personas que disfrutan el show.

Coldplay. Imagen de archivo

El disco que promocionan incluye canciones electrizantes como "My Universe" en colaboración con BTS, "Higher power" y "Humankind". Estos sencillos están hechos para inyectar "color, diversión, energía y positividad en la música" contó Will Champion, baterista de Coldplay en una entrevista con Efe. Además, reconoció que su anterior disco "Everyday Life" fue hecho para escucharse en un ambiente íntimo y no para ser tocado enfrente de millones de personas.

La banda ha compartido algunas fotos de su último show en Wembley haciendo alusión al plan de sustentabilidad que se plantearon como base. Se asociaron a la reconocida marca BMW para crear la primera batería de espectáculos recargable del mundo, para así poder impulsar los conciertos a partir de energías renovables y limpias. El día de hoy se espera a Coldplay en Hampden Park, en Glasgow.