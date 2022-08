Las 3 claves de Yanet García para empezar una vida fitness saludable y exitosa

“Creer en mi con todas mis fuerzas y enfocarme en mis objetivos sin importar lo que digan los demás”, escribió en su cuenta en Instagram Yanet García, el nuevo fenómeno del mundo fitness. “La chica del clima” llevó adelante una increíble transformación física que la convirtió en ícono de entrenamiento. Y ella sabe cómo compartir las claves para empezar una vida fitness efectiva y exitosa, superando algunos obstáculos comunes en el camino.

“La chica del clima” mexicana impactó por su increíble transformación física.

Yanet García nació en Monterrey, Nuevo León, hace 31 años. Y después de una metórica carrera en televisión, saltó al universo del bienestar y el fitness para convertirse en personal trainer primero, y luego en una celebrity del entrenamiento. También es una de las mexicanas más cotizadas en la popular plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Pero su mayor éxito es su historia de superación y transformación.

“Construir el cuerpo que siempre has deseado te puede tomar años de esfuerzo, dedicación y mucha disciplina. Pero recuerda cada día estarás más cerca de tu objetivo, escribió en uno de sus mensajes motivadores que suele compartir con sus casi 15 millones de seguidores.

“El mejor consejo que te puedo dar es enfoque, determinación y paciencia. Si sabes lo que quieres nada ni nadie podrá detenerte. Cree en ti y lucha por tus sueños”, concluyó Yanet García, que se replica en otras cuentas de coaching saludable y planes de rutinas de entrenamiento.

“Enfoque, determinación y paciencia”: la fórmula del éxito de Yanet García.

3 consejos de Yanet García para superar los obstáculos físicos más comunes

“No puedo encontrar tiempo para ir al gimnasio”, “Mi dieta es buena, pero todavía no puedo perder peso”, “Me apego a mi nuevo programa durante algunas semanas o meses, pero finalmente vuelvo a caer en los viejos hábitos”, “Nunca sé qué hacer en mis entrenamientos”.

Cualquier parecido con la realidad, no es pura coincidencia. Y si te sientes identificado con alguna de estas frases, Yanet García tiene 3 consejos para superar estos obstáculos comunes de salud y bienestar, y poner en marcha un plan efectivo para estar más saludable y en forma.

1. Explorar todas las opciones de entrenamiento disponibles

La influencer fitness top de México desafía a elegir una entre las infinitas posibilidades que ofrece hoy el mundo del fitness. “Puedes hacer ejercicios de fuerza en el gimnasio, entrenar virtual e intensamente en casa, unirte a clases grupales, practicar un deporte o salir a correr de manera constante”. Y advierte que la lista de opciones continúa, sin excusas para no encontrar la mejor opción para cada uno.

El paso siguiente es crear una “base de datos mental” sobre qué actividad puedes hacer de manera más eficiente, según el tiempo disponible. A la hora de crear un plan óptimo, tener en cuenta las actividades físicas que más se disfrutan también es un dato relevante.

2. Tener plan A, y planes B y C

La clave del éxito según Yanet García es delinear un plan con múltiples pasos. “Primero, encuentra lo que funciona mejor para ti. Este será su enfoque principal de entrenamiento”, advierte la ex “chica del clima” convertido en el último gran fenómeno fitness en México. Y agrega: “Si está buscando desarrollar músculo a través del entrenamiento de resistencia, una división de gimnasio tradicional de varios días es probablemente la mejor receta para el éxito”.

Y de inmediato sugiere tener un Plan B para cuando “tu mente, cuerpo u otros estímulos externos te empujen a no ir al gimnasio”. En ese caso, la alternativa para no abandonar el camino de la puesta a punto física podría ser un entrenamiento en casa, utilizando el peso corporal o movimientos con bandas.

Finalmente, el Plan C representa “romper el vidrio en caso de emergencia”. El consejo de Yanet García es que, mejor que dejar de entrenar es “hacer algo”, como salir a correr o caminar. “La clave para el Plan C es que requiere muy poca preparación o resistencia y, esencialmente, ningún factor externo puede impedirle completarlo. Este también es un buen momento para sacar la actividad que te hace sentir mejor cuando has tenido un día largo”, sugiere.

Yanet García ayuda a superar los obstáculos más comunes de salud y bienestar.

Yanet García asegura que con esta estructura de tres planes, cada persona desarrollará hábitos consistentes y duraderos, en tanto evitará el aburrimiento y se permitirá “la libertad de la variedad”.

3. Simplificar y agilizar el camino

“Cuando se trata de entrenamiento y dieta, hay una cosa que sabemos con certeza: cuanto más simple es algo, más fácil es seguirlo”, asegura Yanet García. Y afirma que comer para una vida más saludable no tiene por qué ser tan difícil. Para la chica fitness mexicana la clave está en optar por comidas digeribles y prácticas, con recetas sencillas, sea para prepararlas uno mismo u organizar un servicio a domicilio.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.