Impactantes declaraciones del ladrón de Kim Kardashian

Kim Kardashian, la empresaria mega millonaria, hace algunos años atrás vivió un episodio de terror en Paris. La super estrella sufrió un robo mientras se encontraba en la ciudad del amor y hace poco una de las mentes maestras de dicho crimen expresó lo que piensa del acontecimiento. Te contamos todos los detalles sobre la traumática situación que vivió Kim y lo que dijo uno de los integrantes de la banda criminal.

Yunis Abbas estuvo casi dos años en prisión por haber cometido el delito y hace un tiempo salió de la cárcel por problemas de salud que se relacionan con su corazón. Luego de casi 6 años del crimen, en una entrevista con VICE News, el ladrón ha expresado cómo se siente al respecto: "Como ella tiraba el dinero, yo estaba allí para recogerlo, y eso era todo. ¿Culpable? No, no me importa". Interpretando estas declaraciones Yunis no muestra arrepentimiento alguno y se siente orgulloso de haber cometido el robo.

Kim Kardashian. Imagen de archivo

En aquel momento le robaron a Kim joyas que estaban valuadas en casi 10 millones de dólares. Entre estas se encontraba el anillo de compromiso que le había dado su ex marido, Kanye West, una alianza de 15 quilates que tenía un precio de 4 millones de dólares. Abbas además reportó en la entrevista que él piensa que los famosos deben ser menos llamativos con la gente que no puede permitírselo. Asimismo, agregó que alardear la riqueza en internet puede resultar "provocativo para algunas personas". De esta manera, el criminal intentó culpar a Kardashian por haber sufrido el robo. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia la víctima de un delito debe ser vista como culpable.

El crimen

Kim Kardashian en una entrevista con David Letterman contó cómo fue la situación, de principio a fin. Durante la semana de la moda en Paris ella se encontraba en Pourtalès, un lujoso hotel de la ciudad, cuando unos hombres ingresaron en su habitación. La mediática estaba durmiendo, cuando de repente sintió unas pisadas fuertes que venían del pasillo. Luego de esto, dos hombres entraron al recinto la ataron, la amordazaron y taparon sus ojos con cinta adhesiva para ocultar su vista. La mediática expresó que durante la situación fue constantemente intimidada.

Kim Kardashian. Imagen de archivo

La secretaria de Kim llamó al 911 para pedir socorro, pero en Europa el número de emergencia es diferente. Por lo que el grupo de hombres se asustó al principio, pero gracias a las confusiones del llamado, "los abuelos gangsters" pudieron salir del hotel sin problemas. Tiempo después, la policía logró encontrar a los culpables y fueron 12 los detenidos por el crimen. En algunas ocasiones la estrella de "Keeping Up With The Kardashians" expresó que vivir aquella situación le generó traumas y ansiedad constante. Perdió una gran suma de dinero, pero también su tranquilidad, por lo que el robo cambió para siempre su salud mental.