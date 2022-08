Emilio Osorio y sus fuertes declaraciones sobre su madre

Emilio Osorio tiene 19 años y su vida ha dado un giro en el ámbito artístico logrando debutar a sus 11 años en Porque el amor manda dónde se puso en el papel de Quico Cardenas, un adolescente movido por la comedia musical. Aquel proyecto le valió el reconocimiento por su destaque en la ficción y luego saltó a otro llamado Mi corazón es tuyo, haciendo de Jorge Salinas.

El actor no solamente se destacó en diferentes personajes televisivos si no que además ha incursionando en la comedia llevando la telenovela hacia el escenario.

Fuente: Imagen / periódico Espectáculo y Cultura de Chihuahua

Mi corazón es tuyo en teatro

Una historia que se centra en Ana Real, una mujer soñadora que ha perdido todo y termina cayendo a la mansión de un poderoso empresario llamado Fernando Lascurain con quién mantiene un vínculo amoroso.

A su vez el mexicano actuó en: Sueño de amor y Mi marido tiene familia (dónde abrió aristas respecto al género sexual)

Y ha tenido la difícil tarea de interpretar a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada por la dinastía del 'Charro de Huentitan'.

En declaraciones para Tv y novelas habló de lo que le ha costado ponerse en un personaje tan emblemático de la región de México: "Muchas escenas eran un reto y no solo eso es eso. También el hecho de que ya no era solo interpretar al niño o adolescente aquí estudié una mentalidad totalmente a la mía.

Conflicto de familia

Imagen / Univision

Juan Osorio y Emilio Osorio

El novio de la artista mexicana Karol Sevilla ha tenido numerosos conflictos con sus padres quienes también se mueven en lo artístico. Sucede que Emilio es hijo del productor mexicano Juan Osorio y la vendette cubana Niurka Marcos. Un peso que sigue cargando hasta el día de hoy producto de ciertos prejuicios acerca de cómo llegó a la televisión al punto de dejar de trabajar con su padre para que el pudiera seguir adelante con sus proyectos más abocados a la música.

La polémica confesión sobre su madre

En las últimas horas el joven ha apuntado contra su madre, Niurka Marcos ya que cuándo el era un niño sufrió de bullying debido a las fotografias de playboy que trascendian de la vedette que en aquel momento tenía 54 años.

Emilio fue entrevistado por Gustavo Adolfo Infante para Imagen de entretenimiento aprovechó el ping pong de preguntas y respuestas para expresar el momento más incómodo por el que tuvo que pasar al tener a su madre en modo perfil alto.

"Justo un amigo vino a mi casa a hacer un proyecto y pues mi madre es una persona que tiene muchos cuadros al desnudo. Regresamos a la escuela y cuando llegamos todos se habían enterado de los cuadros que habían en mi casa", expresó avergonzado.

Y también se refirió a lo que le dicen en la calle: "Hoy en día señor que se me acerca y me dice que salude a mi mamá, no es porque hace buenos chiste, entonces no soy tonto. Ese mismo 'brother' que está diciendo eso el día de mañana si mi madre vuelve a sacar otra sección de Playboy, la va a comprar y ella estará feliz de la vida comprándose ropa en Mérida", opinó.