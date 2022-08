Carlos Sarriá el tikoker que tuvo su vida desde el humor

En Tiktok uno puede disfrutar de diferentes contenidos ligados a los algoritmos que cada uno más frecuenta. Podemos encontrar recetas de cocina, tips de limpieza, retos de baile y hasta creadores de contenidos ligados al maquillaje y también al humor cómo fue en el caso de Carlos Sarriá, mejor conocido en redes sociales como Charlie, un joven de 20 años español oriundo de Alicante que ha dejado este plano debido a un cáncer terminal.

La vida le ha sido muy dura sin embargo el lograba ver la vida de otra manera, desde la parte viva y agradable mientras que se encontraba internado y con suero en un hospital.

Aquí te compartimos uno de sus últimos videos:

Charlie hacía en Tiktok lo que le dicen POV: Points of view o diferentes puntos de vista, y con ello creaba diferentes actings tanto hablados como doblando la voz de algún otro audio.

En su cuenta tenía 3.8 millones de seguidores que lo alentaban a cada instante y su objetivo estaba basado en mostrar sus días encerrado en constante observación mientras trataba su cáncer.

Una lucha en el tiempo

"Tengo bastantes dolores y fiebre. Por si fuera poco, también me han detectado coronavirus", rezaban sus primeras palabras que le brindó al medio de comunicacion Yass.

El 4 de febrero de 2022 compartió a sus 955 mil seguidores de Instagram dos fotos una en la que se lo ve con el pelo largo sonriendo y la otra sentado en el hospital cubierto de sueros.

February 4th, 5 Years Later (4 de febrero 5 años atrás), se logra ver en la descripción de aquel entonces.

Charlie en mayo estuvo hablando con Yass y contó cómo fue el inicio de su batalla y esto dijo: "Antes de que me detectaran el cáncer ya tenía ciertos dolores, pero con 13 años no piensas en dónde puede venir ese dolor. Sin embargo una mañana me caigo y no me puedo levantar porque la pierna no me respondía. Lo primero que dijeron los médicos es que yo tenía escoliosos. Pero al ver la resonancia más de cerca, vierno lo que realmente había", confesó.esa vez.

Lo cierto es que al tiktoker le detectaron desde temprano un sarcoma de Ewing al que el describió como "un tumor de tejido blanco que afecta a los huesos y a los pulmones", contaba el joven quién ganó su primera lucha pero que despues de le detectó un bulto en la coronilla.

Pero no ha estado solo su novia apodada en Tiktok como @lanenahbrugal no se despegó ni un solo momento de el y tambien participaba en varios de los videos que subía el.





El video que tenía preparado en forma de despedida

Sucede que Charlie no se quería ir de este mundo sin dar su último adios y es que publicó un Tiktok fiel a su estilo con humor y sentidas palabras con un comienzo que tenía escrito "Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz". Pero eso no es todo el video incluí varios momentos de su vida con su cabello calvo y tambien con pelo en sus comienzos, además de incluir de fondo una canción de Bad Bunny mientras daba su punto de vista en cuanto a su existencia: "No tengo nada que pedir, aunque tenga lo que tenga me considero una persona feliz y como agradecido por lo que tengo. No pido mucho", y seguido de ellos varios bloopers de los contenidos que iba creando para sus seguidores.