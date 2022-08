Qué es de la vida del cantante Álex Ubago

“Sin miedo a nada” o “A gritos de esperanza” son algunos de los éxitos que lo empujaron a la fama o con los que más se recuerda a Álex Ubago. Es uno de los cantantes españoles más representativos de las baladas románticas y de las letras de desamor que estuvo en la cumbre de su carrera en los 2000. Te contamos más detalles.

Tenía tan solo 20 años cuando logró vender más de un millón y medio de copias en todo el mundo con su primer álbum. Así lo revelaba el propio Álex Ubago en una oportunidad para el medio La Vanguardia:

“Ese disco lo compuse durante mi época en la universidad, cuando todavía vivía con mis padres, y recuerdo que cada vez que terminaba una canción se la enseñaba (a sus padres) tocando la guitarra en el salón. A los pocos meses, estaba tocando esas canciones para miles de personas”.

Decidió dejar la universidad para seguir sus sueños y, durante la misma entrevista, contó sobre la época en la que era un joven estudiante y, después de menos de un año en una carrera administrativa, la dejó porque no era su pasión.

“Me di cuenta de que aquello no era lo que me gustaba. Haber seguido era continuar cuatro años más con algo que no me motivaba ni me seducía. Y sobre todo me alegro porque aquello vino acompañado por la decisión de volcarme al cien por cien en la música y de perseguir ese sueño. Recuerdo que, a mis padres, como les hubiera pasado a los demás, les cayó la noticia un poco como un jarro de agua fría, pero siempre me apoyaron. Me dijeron que fuera a por ello, pero que me tenía que formar”.

Qué es de su vida: con nuevos proyectos

Álex Ubago actualmente tiene 41 años. El artista famoso del país Vasco se ha caracterizado por ser el autor de muchas canciones de desamor, como también de baladas románticas. Actualmente, sigue casado hace más de una década con María Alcorta y juntos son padres de dos pequeños niños, Pablo y Manuela.

Si bien siempre se caracterizó por las baladas románticas y hasta ya forman parte de su identidad, al punto de ser el género que lo catapultó a la fama, hoy es consciente de cuáles son los géneros que más gustan y se encuentran en la cima de la industria.

Así es que reveló el trabajo que hizo con el sencillo llamado “Si tú te vas” junto a Mike Bahía: “A finales de febrero sacaré un nuevo sencillo que sí es una canción inédita, después de un par de singles en los que he estado, como tú dices, experimentando con sonidos diferentes y más urbanos, con el que vuelvo al Álex de siempre. Es una balada, con mi estilo de siempre, con un sonido algo más moderno”. La vida de Álex Ubago compartiendo en su Instagram su presentación en Torrelaveg

Un cantautor de primera, que nunca dejará de componer para otros artistas también. Álex Ubago no solo compone sus propias letras, sino que también lo sigue haciendo para diferentes estrellas. Una de ellas es para Ana Guerra, que se conoció durante el programa Operación Triunfo en el 2017.

En este 2022, después de tantos años de no ir a su querido Perú natal, el cantante español viajó junto a un grupo de artistas exclusivamente para el 14 de febrero, el Día de los enamorados, a cantar “Amor bajo las estrellas”.

Entre sus proyectos más recientes, estuvo promocionando nuevas fechas en Torrelavega junto a la Oreja de Van Gogh. Así es su vida, siempre cerca de la música y de grandes artistas.

¿Cuál es tu canción favorita de Álex Ubago?