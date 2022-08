Mónica Ayos es mamá de Federico y Victoria y en sus redes sociales, jamás duda en expresarle su amor a sus hijos. "Materné muy chica, al amor incondicional y la cercanía los entendí de la mano de la libertad y del diálogo abiertísimo. Disfruto mucho poder atravesar con ellos cada etapa, sea desde adentro o bien como una suerte de espectadora pero cada rumbo que toman lo vivo con una lupa que me viene incorporada en el chip", contó recientemente en una entrevista con Teleshow.

Mónica Ayos junto a sus hijos y su esposo

Y, sobre su relación con ellos, contó: "A ellos los relaja saber que para mí el hecho de invadirlos no es una opción, saben perfectamente no está en mi esencia y que no soy una mamá pulpo, pero sí me conocen como una tipa alerta y muy atenta a lo que necesiten, los tuve en etapas muy diferentes de mi vida pero ambos crecieron con las mismas herramientas de amor, respeto, libertad, empatía, conexión y autonomía".

"Disfruto poder desplegar mis alas de madre sin incertidumbres, desde un lugar armonioso, sin el caos de mis 19 años ni las distracciones del afuera, del laburo, de un mundo globalizado por las redes que aprendí a ir manejando a conciencia. Me gusta vivir el aquí y ahora sin interferencias y a decir verdad cuesta pero se puede, esta cosa de silenciar el ruido para oír melodías hermosas se me hizo una costumbre sana", expresó.

La publicación de Mónica Ayos desde Miami que se llenó de elogios

En su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas, la querida actriz argentina suele compartir fotografías junto a sus pequeños (que ya no son tan pequeños); con Diego Olivera, su esposo; diverso contenido relacionado a su entrenamiento y los fabulosos looks que luce día a día.

Ahora, en su última publicación, desde Miami, compartió dos fotos junto a un video y la llenaron de elogios. "Diosa", "Bonita", "Hermosa", "Bellísima" y "Linda", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.