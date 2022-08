¿Cuál es la canción más exitosa de Alejandro Sanz?

Alejandro Sanz, el cantante español, es conocido en todo el planeta por su extensa carrera artística. Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y colecciona gran cantidad de premios por su trayectoria. Tiene un total de 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. Gracias a esto, el artista madrileño se ganó el corazón de cientos de sus fanáticos.

Comenzó a introducirse en el ámbito de la música en 1989, pero recién en 1997 una de sus canciones logró convertirlo en una leyenda en España y también lo llevó ha consolidarse en el mercado internacional. "Corazón partío", una de las canciones más aclamadas por el público, marcó un antes y un después en la vida de Alejandro. Esta balada formó parte de su disco "Más" y rompió récords por haberse mantenido durante más de 70 semanas en las listas de éxitos de países como México, Argentina y España.

Alejandro Sanz. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @alejandrosanz

Este sencillo le otorgó un reconocimiento mundial, por lo que se considera una de las canciones más importantes de su carrera. En algunas ocasiones Sanz contó cuál fue la inspiración que lo llevó a escribir este éxito. Se encontraba en su tercera visita a México, y de repente llegaron algunas ideas a su mente, por lo que decidió ponerse a escribir. Estaba en un hotel en la ciudad de Monterrey, cuando comenzó a sentir una especie de claustrofobia, por las enormes paredes que tenía la habitación. El hecho de encontrarse en el extranjero, en una habitación desconocida y apagada sin ninguna compañía, lo hizo pensar en los terremotos y en la desolación.

"Estaba en Monterrey, México, en el hotel y tenía miedo. Esos hoteles americanos tan altos me dan pánico... pienso en terremotos. Tengo la sensación de que me va a pasar algo. Y cuando me entran esos rollos no hay nada mejor que concentrarse y escribir", expresó el artista. Escribió la letra en poco tiempo, pero no tuvo la misma suerte con los arreglos musicales. Al principio se le ocurrió combinar su propio estilo flamenco con algunos ritmos latinos. Por lo que se embarcó en varias grabaciones para lograr una pieza con esas características, pero no logró conseguir el sonido que tanto buscaba. Por eso, cambió el rumbo, grabó de la manera tradicional, junto con la banda y él cantando al mismo tiempo y así fue que salió "Corazón partío".

Al día de hoy este éxito tiene más de 300 millones de reproducciones en Spotify y en la lista le sigue la canción "Amiga mía" que ha sido escuchada más de 240 millones de veces. Recientemente el artista formó parte de un proyecto de renombre, que tiene como protagonista a Brad Pitt, la estrella de cine. El cantante participa en la banda sonora de la película "Bullet train" y según Sony Pictures la canción de Sanz suena "durante una de las escenas más icónicas del film en la que se descubre la misteriosa conexión entre los mismísimos Pitt y Bad Bunny". La película ya se encuentra disponible para ver en todos los cines del país.