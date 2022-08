¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona sensata

Los test de personalidad continúan maravillando a los usuarios en las redes sociales. En tan solo pocos segundos arrojan asombrosos resultados que sorprenden a millones de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un sencillo reto que rápidamente te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Qué ves primero? Lo que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Vela: eres alguien con una memoria privilegiada. No existe nada que se te pase por alto y registras absolutamente todo. No crees en las relaciones amorosas a largo plazo y prefieres tener vínculos de corta duración pero muy intensos. No sabes ocultar lo que sientes y eres muy honesto con todo lo que te ocurre. Eres excelente dando consejos y siempre vas al frente sin pensar las consecuencias. No toleras la falsedad, te alejas de la gente hipócrita y te destacas por ser una persona sensata. Consideras que es mejor una verdad que duela antes que una mentira piadosa.

Los resultados de los test de personalidad asombran a los usuarios / istockphoto

Mano: eres una persona que rara vez se conforma. No soportas quedarte quieto y siempre buscas adentrarte en nuevas aventuras. Te alejas de los espacios en los que no puedes crecer y la zona de confort no es una opción para ti. Consideras que nuestro paso por la Tierra es muy breve y por ello, no te limitas a hacer nada. Vives tus días como si no existiera un mañana. Por tu familia eres capaz de dar absolutamente todo.