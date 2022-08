Impactante: así luce el cantante Jon Bon Jovi

John Francis Bongiovi, el líder y vocalista de la icónica banda de rock Bon Jovi, tuvo una célebre aparición en uno de los últimos partidos de fútbol americano de la National Football League (NFL). El artista musical suele participar en diversos eventos públicos, no solo en los acontecimientos relacionados a la industria musical y por esto los fanáticos siempre lo acompañan.

El día viernes se presentó en un partido de pretemporada de los Patriots contra los Panthers. Con sus lentes característicos, fieles a su estilo de siempre, marcó una fuerte presencia en el campo de juego. Allí participó en una situación muy especial junto con el propietario de uno de los equipos, Robert Kraft, el reconocido empresario y dueño de los New England Patriotis, de Boston. Desde el equipo invitaron al campo de juego a Kara Doolittle, una fanática del club que es paciente de cáncer y decidieron otorgarle un valioso presente.

Robert Kraft, Kara Doolittle y Jon Bon Jovi. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @itmekaralee

Entre risas y lágrimas de emoción, la mujer se mostró muy contenta de vivir ese acontecimiento. Le dio un abrazo de agradecimiento al dueño del equipo y en señal de respeto, se presentó con un apretón de manos junto con Jon Bon Jovi. Además, expresó que no podía creer estar viviendo ese momento, por lo que su cuerpo temblaba del entusiasmo. Los hombres le entregaron una caja como regalo que contenía en su interior una camiseta con su nombre y un documento autografiado. En sus redes sociales compartió algunas fotos de la situación y aseguró sentirse en el cielo.

Jon Bon Jovi suele compartir muchas de sus actividades en sus redes sociales. Por supuesto que también hizo alusión al momento que vivió con la fanática el día viernes. Por otro lado, hace tres días el cantante publicó un pequeño video para recordar el lanzamiento del album "Slippery When Wet" en 1986. Este fue uno de los discos más vendido de todos los tiempos y cambió la historia de la banda de Rock. En el clip se puede ver presentaciones en vivo donde salen los integrantes del grupo bailando y cantando junto con el público. Asimismo, el rockero en el posteo quiso que sus seguidores interactuaran y les pidió que comentaran su canción favorita del disco.

Trayectoria de Jon

Además de ser cantante, es compositor y productor discográfico, y por su impecable trayectoria en el 2009 comenzó a formar parte del Salón de la Fama de los Compositores. Años más tarde, fue colocado en el puesto 50 en la lista Power 100 de Billboard sobre las 100 personas más influyentes en el negocio de la música. En 2018 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, pero estas son solo algunas de los honorables reconocimientos que tiene el artista.

Jon Bon Jovi. Imagen de archivo

En algunas ocasiones Jon ha mencionado que su música se ha inspirado en la banda "The Beatles", "AC/DC", "Deep Purple" y "Bruce Springsteen". Como se mencionó anteriormente, su carrera no solo abarcó la industria musical, sino que también se expandió hacia el lado solidario. En 2006 el artista creó "The Jon Bon Jovi Foundation" para ayudar a personas que lo necesitan y así combatir problemas que se relacionan con individuos y familias en desamparo. Por otro lado, para abrir aún más sus horizontes, hace algunos años el cantante se unió en colaboración con su hijo Jesse Bongiovi y el enólogo Gérard Bertrand para producir un vino rosado premium: Diving into Hampton Water.