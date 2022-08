Isabelle Fuhrman la actriz de La huerfana que siguen eligiendo

Isabelle Fuhrman cumple el sueño de probablemente muchos actores / actrices, y es el de seguir siendo elegida para un mismo personaje a traves del tiempo, una tarea que por cierto no resulta nada sencilla pero a la que ella con 25 años logra a la perfección y es lo que sucede con la película La Huerfana, en la que interpreta a Esther Coleman, una mujer que es adoptada por una buena familia y que con el tiempo empieza a vivir con total maldad, dañando a quienes la acobijaron.

La huerfana

En la primera entrega del film se puede observar este personaje super oscuro de una mujer adulta que tiene como objetivo encontrar una familia propia y así es como Kate y John, una pareja con valores decide adoptarla tras perder previamente a un hijo. Allí comienzan a desatarse escenarios demenciales creados por la asesina de 33 años que padece una enfermedad en el crecimiento.

Se han cumplido 13 años desde el estreno de La Huerfana y que ahora está en pantalla grande en Estados Unidos aunque no desesperen... porque tambien la pueden encontrar desde sus respectivos dispositivos en la plataforma de contenido de streaming Paramount Plus. La segunda parte titulada: La huérfana: el origen (Orphan: First Kill) la precuela de la película que contará el pasado de este ser tan temido como es Esther Coleman.

"La aterradora saga de Esther contínua en esta emocionante precuela del original e impactante éxito de terror, Orphan. Despues de orquestar. Después de orquestar una fuga brillante de un centro psiquiátrico de Estonia, Esther viaja a Estados Unidos haciendose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Sin embargo, surge un giro inesperado que la enfrenta a una madre que protegerá a su familia de la 'niña' asesina a toda costa", así figura la sinopsis desde la producción de Diamonds Films sobre la trama.

¿Quién es Isabella Fuhrman?

Esta actriz de 25 años se ha convertido en una gran referente en el cine del terror pero por fuera se puede ver tambien que es modelo, escritora y productora estadounidense y que ha iniciado su camino en Cartoon Network y que luego fue parte de numerosas cintas entre ellas Los Juegos del hambre (2009), Salvation Boulevard (2011) y en series como Showtime Masters of Sex, pero lo que pocos conocen es que a su vez se ha ligado al proyecto Save The Children, una organización no gubernamental que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez.

Su costado en las redes

Isabella Fuhrman tiene 594 mil seguidores en Instagram donde postea todos los trabajos que fue haciendo a lo largo de su corta edad y hasta poses luciendo marcas como Louis Vuitton y Dior, entre otras.