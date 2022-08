Elton John anunció la fecha de 'Hold me closer' con Britney Spears

La noticia de que Britney Spears está de regreso ya es un hecho y falta muy poco tiempo para que se la vea en el nuevo single que comparte con Elton John

Sucede que el autor de grandes clásicos cómo Cold Heart había dado indicios de esta colaboración musical el 8 de agosto con un simple foto editada que decía Hold me closer y dos iconos de whatsapp un beso y una flor.

Finalmente The Rocket Man tiempo despues sumó una fotografía en la que se la ve a Britney Spears de chiquita con un disfraz de bailarina sonriente y a él como el niñito que desde muy temprana edad se avocó de lleno a su amor por el piano y al costado con un tipografía oscura el título de la canción y en su descripción la fecha exacta en la que saldrá que será el 26 de agosto.

Lo cierto es que luego de 6 años la intérprete de booms como: Womanizer, Oops I did it again, Toxic y tras haber pasado varios dolores de cabeza que la involucraban en polémicas personales como el momento en que se libraba de estar atada legalmente a su padre, o los constantes comentarios acerca de lo que muestra en sus redes sociales. Ahora se le ha abierto una nueva ventana en la música tras haber estado alejada por tanto.

Elton John y el breve avance que compartió en Tiktok:

La ola de comentarios en redes

El publico de las redes se expresó y aquí te traemos algunos de los más destacados la mayoría en elogio a la princesa del pop: "Estoy exitada", "Todos los que comentan necesitan trabajar juntos para hacer masivo este hit", "La primera canción de Britney cómo una mujer libre en años", "La nueva Britney".

Y otros hacían mención a que es su verdadera voz porque se decía que ella nunca pudo mostrar su verdadero rango vocal sacando las melodías de por medio y que lo hará por primera vez.

A su vez varios artistas de gran trayectoria le dieron su visto bueno a la canción que en poquitos días nada más ya estará disponible en todas las plataformas digitales.

Kylie Minogue comentó: "Más allá de", a lo que Elton John le respondió: "No puedo esperar a que vos la escuches".

No es la primera vez que Elton John colabora con otros artistas como su reciente reversión de Cold Heart a la que invitó a Dua Lipa a estar junto a el y que juntos han logrado más de 322 millones de visitas en el canal de Youtube y una estética con muñecos animados imitando el estilo del cantante