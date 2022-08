Si bien ya lo habían anunciado, ahora es oficial: Sol Pérez y Guido Mazzoni darán el gran sí frente al altar. El empresario sorprendió a la joven conductora de Canal 26 con la propuesta formal mientras estaban viajando a bordo de una lancha en Europa.

"No estaba preparada. Sabía que podía pasar en el viaje pero iban pasando los días y nada entonces me relajé. Es más, me había metido al mar un montón de veces y me quedó el pelo duro y lleno de sal, horrible. No me lo esperaba", reconoció Pérez a Intrusos.

Y agregó: "Hace 3 años que estamos con Guido. Veníamos planeando la idea del casamiento para el año que viene pero yo siempre dije que sin propuesta no podía organizar. No me podía poner a elegir un vestido, hacer lista de invitados... Y bueno, ahora ya sí. La fecha sería en noviembre del año que viene. Queremos hacer un fiestón y necesitamos tiempo para organizarlo bien. Tenemos muchos invitados, hay que hacer las cosas con tiempo si queremos que salga bien".

Sol Pérez

Y sobre el gran evento, señaló: "A mí me gustaba la idea de Marzo del año que viene pero bueno, Guido quiere su despedida de soltero y qué se yo. Decidimos patearlo para Noviembre que va a haber lindo clima, necesitamos que haga calorcito".

Pérez es una de las figuras argentinas que más activa se encuentra en Instagram. De hecho, fue allí donde compartió el video del gran momento junto a su futuro esposo. Ahora, como ocurre con frecuencia, subió a la red tres fotografías que se llenaron de elogios y corazones.

Noticias Relacionadas El video de Romina Malaspina desde la playa que conquistó corazones

Las fotos de Sol Pérez desde Italia que se llenaron de elogios y corazones

"Desde mi balcón en Positano", redactó junto a las imágenes. "Bellísima", "Diosa del Olimpo", "Bella", "Existe la perfección", "Guapa", "Bonita", "Reina", "Espléndida" y "Estás hermosa", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.