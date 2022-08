Esta es la mejor música para entrenar (y no es electrónica)

Entrenar con música, hacer ejercicios escuchando a nuestros artistas preferidos, correr al ritmo de una canción motivadora. No hay dudas de los efectos beneficiosos que produce la música al entrenar.

La clave está en encontrar cuál es la mejor banda sonora para nuestro actividad fitness. Y la motivación no es exclusiva de la música electrónica…

Recientemente, llamó la atención las imágenes del popular actor y conductor de la televisión mexicana Adrián Uribe haciendo ejercicio sobre un elíptico y al son de la canción “El baile del sapito”, una de las favoritas de su hija Emily.

A través de un posteo viral en su cuenta en Instagram, el conductor que ha formado una familia con Thuany Martins aparece en un gimnasio haciendo ejercicio con la popular canción infantil que confirma la teoría de que cualquier género musical puede transmitir la motivación necesaria para llevar adelante una rutina de entrenamiento de manera más entretenida y efectiva.

Los beneficios de escuchar música para entrenar

La música es considerada un factor clave para potenciar la performance de una rutina de ejercicios: mejora el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración.

Favorece la producción de ciertas hormonas, como la endorfina, que fortalecen el sistema inmunitario y ayudan a reducir la sensación de dolor. También retrasa y disminuye la sensación de esfuerzo y fatiga, lo que permite sesiones de entrenamiento más extensas e intensas.

Diversas investigaciones atribuyen a la música la capacidad de aumentar la concentración y coordinación durante el ejercicio, y sus ritmos estimulan las neuronas y favorecen el deseo de mover el cuerpo.

¿Y cuál es la mejor música para entrenar? Si bien la electrónica es la más identificada con las rutinas de entrenamiento, está comprobado que “el secreto del éxito” de escuchar música mientras se realiza alguna actividad física es que aumenta la actividad cerebral y mejorar el estado de ánimo.

Y tales efectos se consiguen especialmente a través de canciones que sugieren sensaciones positivas y estimulantes.

En esta instancia es que las estadísticas más recientes consagran a la música alegre como la mejor y más motivadora para musicalizar una rutina en el gimnasio. Escuchar una canción positiva y vibrante mejora el rendimiento.

Y en las playlist creadas exclusivamente para entrenar son cada vez más protagonistas las canciones de pop global y en español; pop, rap y hip-hop latino y hits del género trap y reggaeton que provocan emociones energizantes, vibrantes y placenteras.

Son canciones que identifican cada vez más la actividad deportiva con la experiencia de bailar, sincronizando los movimientos corporales con el ritmo de la música y “subiendo la adrenalina”, como canta el popstar latino Ricky Martin.

Sport Life en Spotify propone 3 listas musicales para acompañar el entrenamiento, incluyendo canciones pop para el calentamiento, temas para entrenar, para una sesión de running o el HIIT en el gimnasio, y concluye su propuesta con canciones ideales para el momento de relajación.

Spotify presenta regularmente playlist y podcast para hacer ejercicios, y entre las canciones “no electrónicas” destacadas del 2022 figuran: Power de Kanye West, Las 12 de la cantante española-mexicana Belinda junto con Ana Mena, Fiel de Chema Rivas, Starboy de The Weeknd, 7/11 de Beyoncé, Fun de Pitbull ft. Chris Brown, Eye Of The Tiger de Survivor y Thunderstruck de AC/DC.

Finalmente, citamos un reciente estudio de Pure Gym, una cadena de gimnasios de Reino Unido, que reveló sus socios rindieron mejor escuchando los hitazos pop cantados por Dua Lipa, especialmente su single “Don’t start now”, canción que provocó que los participantes aumentaran el peso de sus cargas en un promedio de 37.9 por ciento.

Y en los siguientes puestos de artistas de pop y rock mejores para entrenar están Harry Styles, Eminem, Drake, Olivia Rodrigo, Beyoncé, Doja Cat y Metálica.